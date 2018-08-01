«Нельзя бороться с самим собой»: в Европарламенте обеспокоены отсутствием усилий по «деолигархизации» Украины

Европейские парламентарии выразили опасения по поводу отсутствия усилий украинских властей по «деолигархизации» страны. Об этом говорится в проекте отчёта комитета по внешним связям Европарламента, с которым ознакомился RT. Эксперты отмечают, что все политические процессы на Украине остаются под влиянием разных кланов. При этом Пётр Порошенко провозгласил борьбу с олигархами ещё в 2014 году. Однако, по мнению политологов, усилия украинского президента направлены только на борьбу с конкурентами.

Комитет по внешним связям Европарламента опубликовал проект отчёта по европейской ассоциации Украины. В документе говорится об отсутствии усилий украинских властей по «деолигархизации» страны. Также ЕП отмечает ещё ряд проблем Украины.

«В данном отчёте комитет по международным делам подчёркивает, в частности, свои опасения относительно: 1) надлежащего функционирования правовых основ борьбы с коррупцией (в том числе институтов, финансовой прозрачности и аудита);2) завершения работы над реформой по децентрализации; 3) отсутствия усилий по деолигархизации и приватизации», — отмечается в документе.

Зал заседаний Европейского парламента © Vincent Kessler

Reuters

Помимо критики украинских властей в связи с отсутствием усилий по борьбе с влиянием олигархов, в проекте отчёта также говорится о том, что Европарламент сожалеет о неэффективности украинской судебной системы, которая, по мнению евродепутатов, «остаётся неэффективной, коррумпированной и политически зависимой». Кроме того, европейские парламентарии призывают Украину предоставить полную независимость генпрокурору и учредить антикоррупционный суд.

Евросоюз недоволен тем, что все средства, которые вкладываются в Украину на протяжении последних лет, «идут в никуда», считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

«Обвинения в олигархате на Украине отражают общую степень недовольства ЕС. Эта тема была взята Евросоюзом, потому что она звучит достаточно актуально, она понятна европейскому избирателю. Европарламент в данном случае объясняет, почему он не выдаст Украине денег», — пояснил он RT.

Для ЕС олигархическая система Украины неприемлема, «поскольку она антагонистична странам Европейского союза», отмечает директор киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.

«На Украине существуют структурированные кланы, формирующие олигархическую систему. Евросоюз недоволен, потому что это классовая система. Данная модель структурирована под пирамиду двух полюсов: это 1% олигархата сверху и 85—90% — бедного населения. Для ЕС эта социальная структура Украины неприемлема, поскольку она антагонистична странам Европейского союза. Там средний класс является основной социально-экономической силой. Олигархат на Украине направлен на одно — это хищническое и безграничное обогащение и уничтожение украинского государства. Видимо, в ЕС проанализировали ситуацию на Украине на макроуровне и дали такую заключительную характеристику», — предположил эксперт в беседе с RT.

«Уничтожая конкурентов»

Во время президентской кампании в мае 2014 года президент Украины Пётр Порошенко провозгласил курс на деолигархизацию страны. Он заявлял, что власть не должна принимать политические решения под давлением собственников крупных финансово-промышленных групп.

«Гарантирую, что олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть. Я для этого всё сделаю», — говорил Порошенко в интервью польской газете Wyborcza в декабре 2014 года.

Схожие заявления Порошенко делал и во время пресс-конференции в январе 2016 года, отмечая, что его целью является отстранение олигархов от власти, государственных денег и политики.

Украинский лидер заявил, что лишение олигархов влияния на политические процессы в стране будет достигаться посредством деятельности антикоррупционных органов.

Митинг против олигархии на Украине © Gleb Garanich

Reuters

Политика Петра Порошенко по борьбе с влиянием олигархов, заявленная им в 2014 году, «должна была быть провальной», пояснил в разговоре с RT Кирилл Коктыш.

«Складывается ситуация, которую можно сформулировать как «кто с чем борется, тот от того и кормится». Если Порошенко декларирует, что он будет бороться с олигархией, это значит, что олигархат расширится. Изменение ситуации с влиянием олигархии на политическую власть невозможно — нельзя же бороться с самими собой», — отметил эксперт.

Сегодня «правящая олигархическая группа Порошенко через государственные структуры контролирует жизнедеятельность всех остальных групп», подчеркнул Олег Соскин. По его словам, используя собственное влияние, Порошенко уничтожает конкурентов под видом политики деолигархизации.

«Политика Порошенко по деолигархизации заключается в уничтожении его же конкурентов. Он уничтожил кланы Януковича, Азарова, клан Евремова, клан Ющенко. В результате такой политики останется только он — единственный олигарх», — подчеркнул эксперт.

Клановая структура

«Олигархи не тольо влияют на политическую власть, они её просто держат. Существуют два главных клана олигархов на Украине. Большая часть командных высот захвачена кланом Порошенко. Спецслужбы, армия под его контролем, МИД полностью его, закупка военного оборудования идёт через структуры Порошенко. Вторая мощнейшая группировка — это клан Яценюка. Она более размыта, не в такой степени присутствует семейный характер. Они держат Авакова, к ним тяготеет Гройсман. Часть командных высот сосредоточена у этой группировки. Существует также группа Юлии Тимошенко, которая рвётся к власти, имеет большое скрытое влияние, но она не имеет сегодня доступа к распределению финансовых потоков внутри страны, но очень хочет его получить», — рассказал RT Соскин.

По словам экспертов, одним из последних примеров возможного давления на решения государственных структур стала попытка руководства компании «ДнепрАзот» повлиять на цены на жидкий хлор, который необходим для очистки питьевой воды.

В начале июля 2018 года в «Киевводоканале» заявили, что в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых населённых пунктах прекращена подача питьевой воды. Причиной проблемы, как заявлялось, стало то, что завод «ДнепрАзот», который производит жидкий хлор, используемый для обеззараживания питьевой воды, прекратил свою работу.

Само предприятие «ДнепрАзот», которое является единственным производителем жидкого хлора на Украине, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Как ранее сообщал RT, руководство предприятия требовало от Антимонопольного комитета разрешить значительно повысить цены на химикаты, производимые на заводе, из-за роста цен на газ.

Позже в Ассоциации водоканалов Украины сообщили о возобновлении производства хлора для обеззораживания воды. Однако 23 июля глава правления АО «ДнепрАзот» Сергей Сидоров заявил, что завод вновь может прекратить работу, из-за чего производство хлора снова остановится.

Опрошенные RT эксперты и представители окружения президента Порошенко высказали мнение, что таким образом Игорь Коломойский может предпринимать попытку шантажировать руководство Украины.

Важно отметить, что Игорь Коломойский ранее выступил в поддержку политического оппонента Петра Порошенко — Юлии Тимошенко. В апреле этого года Коломойский заявил, что Тимошенко является «фаворитом президентской гонки», отметив также, что он окажет поддержку «любому достойному кандидату, кроме Петра Порошенко».