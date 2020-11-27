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Неловкость приветствий коронавирусной эпохи: Путин сориентировался, собеседник не успел

27 ноября 2020, 01:20  •  44 • Политика
Путин спас собеседника от конфуза с коронавирусным приветствием, которое пришло на смену традиционным рукопожатиям. "Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел", - комментирует интересный момент Скабеева.
Коронавирусное приветствие едва не стало причиной конфуза, но президент России Владимир Путин успел вовремя сориентироваться, в отличие от собеседника. Видеозапись интересного момента опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.
В связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные рукопожатия уходят в прошлое. Им на смену приходят прикосновения кулаками, локтями и даже ботинками. Однако перестроиться успели далеко не все.
На встрече с Путиным собеседник, очевидно, забыл про изменения в этикете и в ответ на подставленный кулак по привычке протянул ладонь для рукопожатия. К счастью, президент России быстро заметил неловкий жест собеседника и молниеносно пожал ему руку. Всё произошло так быстро, что если не присматриваться, то можно и не заметить.
"Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел", - комментирует видеофрагмент Скабеева на своём Telegram-канале.
Напомним, что врачи рекомендуют избегать рукопожатий во избежание случайного заражения коронавирусом. Однако жест настолько универсальный, что найти ему подходящую замену, которая бы не выглядела неловко или смешно, оказалось довольно непросто.

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