|
Неловкость приветствий коронавирусной эпохи: Путин сориентировался, собеседник не успел
27 ноября 2020, 01:20 • 44 • Политика
Путин спас собеседника от конфуза с коронавирусным приветствием, которое пришло на смену традиционным рукопожатиям. "Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел", - комментирует интересный момент Скабеева.
Коронавирусное приветствие едва не стало причиной конфуза, но президент России Владимир Путин успел вовремя сориентироваться, в отличие от собеседника. Видеозапись интересного момента опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.
В связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные рукопожатия уходят в прошлое. Им на смену приходят прикосновения кулаками, локтями и даже ботинками. Однако перестроиться успели далеко не все.
На встрече с Путиным собеседник, очевидно, забыл про изменения в этикете и в ответ на подставленный кулак по привычке протянул ладонь для рукопожатия. К счастью, президент России быстро заметил неловкий жест собеседника и молниеносно пожал ему руку. Всё произошло так быстро, что если не присматриваться, то можно и не заметить.
Напомним, что врачи рекомендуют избегать рукопожатий во избежание случайного заражения коронавирусом. Однако жест настолько универсальный, что найти ему подходящую замену, которая бы не выглядела неловко или смешно, оказалось довольно непросто.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 ноября 2020, 05:30
|
21 ноября 2020, 05:05
|
22 ноября 2020, 11:20
|
20 ноября 2020, 06:10
|
21 ноября 2020, 01:25
|
21 ноября 2020, 11:30
|
22 ноября 2020, 02:10