Неловкость приветствий коронавирусной эпохи: Путин сориентировался, собеседник не успел

Коронавирусное приветствие едва не стало причиной конфуза, но президент России Владимир Путин успел вовремя сориентироваться, в отличие от собеседника. Видеозапись интересного момента опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

В связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные рукопожатия уходят в прошлое. Им на смену приходят прикосновения кулаками, локтями и даже ботинками. Однако перестроиться успели далеко не все.

На встрече с Путиным собеседник, очевидно, забыл про изменения в этикете и в ответ на подставленный кулак по привычке протянул ладонь для рукопожатия. К счастью, президент России быстро заметил неловкий жест собеседника и молниеносно пожал ему руку. Всё произошло так быстро, что если не присматриваться, то можно и не заметить.

"Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел", - комментирует видеофрагмент Скабеева на своём Telegram-канале.

Напомним, что врачи рекомендуют избегать рукопожатий во избежание случайного заражения коронавирусом. Однако жест настолько универсальный, что найти ему подходящую замену, которая бы не выглядела неловко или смешно, оказалось довольно непросто.