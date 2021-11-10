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«Нелохи»: Комаровский и Гордон опускают рейтинги Зеленского

10 ноября 2021, 09:25  •  191 • Украина

Доктор Комаровский решил вылечить украинскую нацию от Зеленского. Сразу две информплощадки, спонсируемые олигархом Ринатом Ахметовым запустили дискуссию о Порошенко-мухоморе и Зеленском-предателе. Ведут разговор Комаровский и Гордон. В их раскрутку сейчас активно вкладывает финансы самый богатый человек Украины. Потрёпанные лидеры мнений констатируют, что их обманули на выборах, и фиксируют разочарование Зеленским.

«Доктор, мы лохи?» — спрашивает у педиатра телеведущий Дмитрий Гордон. «Да, мы лохи», — констатирует специалист по детским ринитам и поносам.


«Так вот это и была наша с тобой дурная ошибка! Мы с тобой лоханулись, и 73% избирателей лоханулись, поставив на Зеленского. Потому что нам было важно, чтобы к власти пришла не команда Порошенко», — заявил Комаровский.

Он признал себя виноватым в том, что агитировал за зелёную команду своим авторитетом.

«Признаю — я виноват. Но у меня не было выбора на тот момент. Вот, вообрази ситуацию: есть у тебя два гриба. Один — ядовитый мухомор. А другой — непонятно какой, съедобный или несъедобный. Мы выбрали неизвестный гриб, ну логично же? Но эта логика оказалась неправильной», — раскаивается бывший агитатор Зе-команды. При этом он сегодня отказывается считать победу «Слуг народа» и Зеленского на выборах 2019 года более выигрышной, чем возможный второй срок Порошенко.

Также Комаровский рассказал, что общался с кандидатом в президенты Зеленским лично: «Вова для меня — не просто человек в телевизоре. Он был у меня на программе, я приглашал его домой. Я общался и с его женой. Для меня важный критерий, как человек общается со своей командой. Я считаю, что иметь команду, которая оказавшись на вершине, не распалась, поддерживает друг друга, помогает всем — это говорит о замечательных человеческих качествах Зеленского. Я общался с Вовой, когда он был продюсером Интера: и это было круто. Я считаю, что сегодня для Украины банальные божьи заповеди „не убий‟ и не „укради‟ — важнее геополитики. Человек, который знает правильные ответы на моральные вопросы, который знает, что такое хорошо, а что такое плохо... он в состоянии окружить себя профессионалами, которые знают, как решить проблемы экономики, социальной жизни, здравоохранения. Это люди, которые не будут красть, лгать и т.д.», — пафосно вещал детский доктор в программе Натальи Влащенко сразу после выборов президента.

Но два года спустя, Комаровский и Гордон строят из себя невинных жертв избирательных манипуляций. Причём, «кинули» их уже второй раз подряд. Тот же Комаровский в 2014-м поддерживал святой Майдан, а Гордон размахивал красно-чёрной визиткой «Правого сектора». Потом оба «разочарованных» отказались есть «мухоморы» и перешли на псилоцибе-грибочки. Но и тут не повезло, приход оказался не таким, как ожидали: педиатр считает, что Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года — это два разных человека.

«Доктор Комаровский уже не тот. Это именно тот случай, когда человек может грамотно посоветовать маме лечение ребёнка от простуды, но совершенно бесполезен в вопросах политики», — мгновенно отреагировали на откровения доктора и шоумена на Банковой.

А вот ТГ-канал «Гавриловщина» обращает внимание на то, что доктор Комаровский исполнил в эфирах Ахметова римейк песни Кузьмы «Нас с тобою наи...ли». При Порошенко за это убивали в ДТП. А что при Зеленском? «Но в любом случае, смешно смотреть как две старые проститутки — Комаровский и Гордон — жалуются, что их изнасиловали», — пишет источник.

Пока что можно констатировать, что Ахметов решил выпустить против Зеленского не только политиков (типа экс-спикера Разумкова), но и лидеров общественного мнения: у Комаровского есть своя целевая аудитория. Это перед ней кается педиатр, рассказывая о своём разочаровании Зе-лидерами. И одновременно настраивает свою паству против Зеленского. Даже и название ей обкатывают: «Нелохи». По крайней мере, так о ней пишут в соцсетях. Кстати, идея не нова: после оранжевого майдана Ющенко, Нестор Шуфрич сотоварищи создал блок «Не так!», в пику диоксиновому лидеру и его «любым друзям». Так что всё новое — хорошо забытое старое.

Для чего это нужно? Явно, слухи о создании партии Гордона-Комаровского на деньги Ахметова имеют под собой почву, и пора «перевербовывать» электорат под новые проекты, обваливая ещё больше рейтинги экс-комика.

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