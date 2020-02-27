Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Президент поддержал предложение»: Путин согласился с идеей провести голосование...
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
Из «Искожа» вон: в Нефтекамске предприятие выселяет пожарных из служебного жилья
24 часа для Слуг Народа
Главная / Политика

Нелетный отряд: сенаторы отказались ехать в Японию из-за коронавируса

27 февраля 2020, 01:54  •  63 • Политика
Российская парламентская делегация отменила намеченную на конец недели поездку в японский город Фукуока из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом «Известиям» заявили в комитете Совета Федерации по международным делам. Источники в японском МИДе рассказали «Известиям», что перенос поездки связан с «техническими причинами». При этом в Токио признали, что сообщение от российских парламентариев, которое в ведомстве получили за полночь по местному времени, стало неожиданным.
Возглавить российскую делегацию во время поездки в Страну восходящего солнца должен был глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В Фукуоке у него, в частности, планировалась встреча с генсеком парламентской фракции правящей Либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Сэко.
Перенос поездки связан с эпидемиологической обстановкой в этой стране, сообщил «Известиям» Константин Косачев. Однако политик попросил не драматизировать ситуацию, назвав ее рабочим моментом.
— Участники российской делегации задавали вопросы, насколько сейчас оправданно брать на себя дополнительные риски. В Японии ситуация далеко не столь тревожна, как в том же Китае или в соседней Корее. И местные власти сейчас много делают, чтобы не допустить распространения эпидемии. Например, отменяются массовые публичные мероприятия. Это значит, что есть основания для тревоги. Мы, конечно, тоже на такую ситуацию реагируем, — заявил политик.
При этом сенатор отметил, что четких договоренностей по срокам поездки не было, отмененная дата была лишь одним из возможных вариантов. В связи с переносом визита российская делегация проведет дополнительные консультации с японскими коллегами.
Собеседники «Известий» в МИД Японии, в свою очередь, заверили, что отмена поездки связана с «техническими причинами». При этом само решение российских сенаторов оказалось неожиданностью, отметили в ведомстве.
Вспышка коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Поднебесной случаи заражения были выявлены в 37 странах. В России пока зафиксированы только два случая коронавирусной инфекции (оба пациента — граждане КНР). Как минимум трое россиян заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.
В связи с сообщениями о росте числа заболевших новой инфекцией в Италии, Южной Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Федеральное агентство также призвало туроператоров и турагентов обязательно сообщать клиентам, которые собираются поехать в перечисленные страны, о возможном риске заражения и предлагать туры по другим направлениям.
На фоне сообщений о распространении инфекции по миру в России увеличился спрос на медицинские маски. Объем их продаж в сравнении с прошлым годом вырос в 4,3 раза. Однако, по мнению члена-корреспондента РАН, профессора Александра Горелова, значительно эффективнее соблюдать обычные правила гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими и дезинфицирующими салфетками, обрабатывать поверхности обыкновенными моющими средствами и вести здоровый образ жизни. Сейчас в Китае на мышах тестируют вакцину против COVID-2019, но проверить ее действие на человеке удастся не раньше лета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
26 февраля 2020, 20:39
Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля
27 февраля 2020, 01:54
В Госдуме предложили наказание за пропаганду наркотиков в Сети
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
26 февраля 2020, 10:54
Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русск...
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
27 февраля 2020, 01:54
"Потные ручонки" вместо политики: Говоря о призывах убивать детей бойцов Ро...
27 февраля 2020, 01:39
Воздушная охрана: Мишустин утвердил правила применения оружия при нарушении границы с...
27 февраля 2020, 01:39
Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.