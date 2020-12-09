Нелепый запрет на лошадей в ванной поразил русских: "С какого бодуна?"

Америка часто становится объектом насмешек в Сети за свои откровенно дурацкие законы. Дело в том, что каждый штат имеет право устанавливать практически любые законы, а они, как правило, основаны на прецедентах. Однако это не умаляет их комичности в глазах иностранцев.

Например, в Южной Каролине запрещено держать лошадь... в ванной. А в Юте нельзя, сидя на лошади, заниматься рыбной ловлей.

Вообще, относительно животных американцы придумали массу необъяснимых запретов и законов. В ряде штатов есть правило, согласно которому у павлинов приоритет на дороге. Все остальные участники движения, в том числе пешеходы, должны уступать им дорогу.

А в Калифорнии строго запрещено есть лягушек, которые... участвовали в соревнованиях по прыжкам. В Индиане же строгий запрет на ловлю рыбы с помощью пистолета или автомата. Впрочем, руками ловить тоже нельзя.

Зато в Висконсине очень строго следят за поведением кошек: к примеру, им запрещено по ночам гулять по кладбищам.

Людям тоже не легче: в Пенсильвании вы пойдёте под суд, если будете спать в холодильнике, а в Нью-Йорке лучше не совать мороженое в задний карман брюк - по крайней мере, по воскресеньям.

Русские читатели канала Kuzminatravel в ленте "Яндекс.Дзен" искренне удивляются, откуда такие странные законы: "Не ожидал, что действительно буду смеяться. Но ловить рыбу, сидя на лошади... Спать в холодильнике... С какого бодуна такое делать?"