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Нелепый запрет на лошадей в ванной поразил русских: "С какого бодуна?"
09 декабря 2020, 14:00 • 85 • В мире
Многие американские законы настолько нелепы, что ставят в тупик иностранцев. Русских особенно поразил закон, запрещающий держать лошадь... в ванной. "С какого бодуна кому-то придёт в голову это делать?" - удивляются они.
Америка часто становится объектом насмешек в Сети за свои откровенно дурацкие законы. Дело в том, что каждый штат имеет право устанавливать практически любые законы, а они, как правило, основаны на прецедентах. Однако это не умаляет их комичности в глазах иностранцев.
Например, в Южной Каролине запрещено держать лошадь... в ванной. А в Юте нельзя, сидя на лошади, заниматься рыбной ловлей.
Вообще, относительно животных американцы придумали массу необъяснимых запретов и законов. В ряде штатов есть правило, согласно которому у павлинов приоритет на дороге. Все остальные участники движения, в том числе пешеходы, должны уступать им дорогу.
А в Калифорнии строго запрещено есть лягушек, которые... участвовали в соревнованиях по прыжкам. В Индиане же строгий запрет на ловлю рыбы с помощью пистолета или автомата. Впрочем, руками ловить тоже нельзя.
Зато в Висконсине очень строго следят за поведением кошек: к примеру, им запрещено по ночам гулять по кладбищам.
Людям тоже не легче: в Пенсильвании вы пойдёте под суд, если будете спать в холодильнике, а в Нью-Йорке лучше не совать мороженое в задний карман брюк - по крайней мере, по воскресеньям.
Русские читатели канала Kuzminatravel в ленте "Яндекс.Дзен" искренне удивляются, откуда такие странные законы: "Не ожидал, что действительно буду смеяться. Но ловить рыбу, сидя на лошади... Спать в холодильнике... С какого бодуна такое делать?"
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