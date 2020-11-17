Нелепости японского профессора

Рузвельт: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»

В СМИ появилось сообщение о публикации профессора японского университета «Васэда» Юма Чефу, в которой со ссылкой на «рассекреченные документы» утверждается, что Япония лишилась якобы южных Курильских островов в результате деятельности работавшего на русских Элджера Хисса – советника президента США Теодора (?!) Рузвельта.

Разыскать в японском Интернете оригинал статьи и даже ссылки на неё не удалось. Нет и других работ автора с фамилией, звучащей не по-японски. Поэтому приходится комментировать публикацию в «Военном обозрении» («Японский профессор обозначил «виновного» в утрате Курильских островов»). Неприятно лишь, что редакция портала непозволительно спутала Франклина Рузвельта с Теодором Рузвельтом; это как перепутать И.В. Сталина с Николаем II.

Итак, если верить «Военному обозрению», японский профессор утверждает, что Хисс «обманул главу Соединенных Штатов и передал территорию Японии Советскому Союзу». Смысл «открытия» состоит в том, что сопровождавший президента Рузвельта в его поездке на Ялтинскую конференцию в качестве советника от Государственного департамента Хисс был «агентом Сталина и не только передавал советскому лидеру важнейшую информацию, но и лоббировал интересы Советского Союза перед собственным патроном».

Далее читаем: «Ссылаясь на непонятно какие «документы» (точные источники не указаны ни в одной публикации на эту тему), профессор пытается доказать, что в американских «верхах» якобы существовало «альтернативное» мнение по поводу судьбы островов – Советскому Союзу в соответствии с ним должны были отойти только Северные Курилы, а Южные – остаться за Японией». И якобы именно Хисс в конечном итоге и убедил президента «отдать русским все острова целиком». При этом автор статьи в «Военном обозрении» справедливо отмечает, что у Юма Чефу нет никаких доказательств его версии.

Вместо доказательств Юма Чефу приводит общеизвестные сведения о том, что Хисс во времена маккартизма был обвинён в «коммунистическом прошлом» и «шпионаже в пользу СССР» (американский дипломат отвергал обвинения и подавал в суд за клевету, заявляя до самой кончины о своей невиновности).

Позволю себе сообщить читателям, как видится данная проблема мне. А именно: как относился Рузвельт к заявленным Сталиным претензиями на утраченные Российской империей остров Сахалин и все Курильские острова.

Начнём с того, что Рузвельт поставил перед Сталиным вопрос о помощи СССР в войне с Японией на следующий день после вероломного нападения японской морской авиации на главную базу ВМФ США на Тихом океане – Перл-Харбор. В это время гитлеровские войска находились под Москвой и американцам открывать в такой ситуации «второй фронт» на Дальнем Востоке было бы верхом стратегической безграмотности. Получив от Сталина вежливый отказ с разъяснениями, что для СССР вести разговор об участии в войне против Японии до победы над Германией не представляется возможным, Рузвельт сказал, что он об этом решении (Сталина) сожалеет, но на месте Советского Союза поступил бы также.

Тем не менее на притяжении всей Второй мировой войны и Франклин Рузвельт, и Уинстон Черчилль использовали любую возможность добиться от Сталина согласия помочь англо-американцам разгромить Японию. Желающих подробно познакомиться с этой темой могу отослать к своей книге «Японский козырь Сталина» («Эксмо», 2019).

Впервые разговор глав государств-союзников по антигитлеровской коалиции о возможных результатах разгрома Японии для восстановления территориальных прав СССР на Дальнем Востоке состоялся на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года. Инициативу проявили руководители западных держав. Черчилль начал с предложения о том, «чтобы советский флот плавал свободно во всех морях и океанах». Отвечая на вопрос Сталина, что может быть сделано для России на Дальнем Востоке, Рузвельт предложил превратить Дайрен в свободный порт. Сталин, заметив, что СССР фактически заперт японцами на Дальнем Востоке, отвечал, что «Порт-Артур больше подходит в качестве военно-морской базы». Как бы подводя итог предварительному обсуждению, Черчилль заявил, что «совершенно очевидным является тот факт, что Россия должна иметь выход в теплые моря». Помня, что в результате поражения в Японско-русской войне 1904-1905 гг. Россия лишилась части своей территории на Дальнем Востоке, Черчилль отметил, что «управление миром должно быть сосредоточено в руках государств, которые полностью удовлетворены и не имеют никаких претензий».

Окончательно условия участия Советского Союза в войне против Японии были сформулированы и закреплены на Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании. Готовясь к Ялтинской конференции, посол США в Москве Аверелл Гарриман на встрече со Сталиным 14 декабря 1944 г. сообщил, что президент просил его поставить перед маршалом Сталиным политические вопросы, относящиеся к Дальнему Востоку. Сталин ответил, что Советский Союз хотел бы получить Южный Сахалин, то есть вернуть то, что было передано Японии по Портсмутскому договору, а также получить Курильские острова. Советское правительство никогда не отказывалось от этих земель, считая их российскими по праву первооткрытия и освоения. Об этом прямо было заявлено японскому правительству ещё в довоенный период; рано или поздно, считал Сталин, эти территории должны быть возвращены Советскому Союзу и включены в его состав.

Характерен эпизод, приведенный известным советским писателем Константином Симоновым. Он писал: «Когда в конце 30-х годов было принято решение о строительстве океанского военно-морского флота на Дальнем Востоке, первый заместитель наркома Военно-морского флота СССР И.С. Исаков выразил Сталину своё недоумение по поводу этого решения правительства, считая его бессмысленным, так как Япония, владея южной частью острова Сахалин, блокирует все выходы этого флота в океан. Сталин спокойно заметил: "Подождите, будет вам и Южный Сахалин"».

Всё это учитывалось, когда Сталин в беседе с Гарриманом сформулировал пожелания советского правительства в связи с участием СССР в войне против Японии. Во время этой встречи политические условия вступления СССР в войну были изложены Сталиным наиболее полно и легли в основу переговоров в Ялте по дальневосточному вопросу. Приведём подробнее содержание беседы:

«…Гарриман заявляет, что президент просил его поставить перед маршалом Сталиным политические вопросы, относящиеся к Дальнему Востоку, о чем маршал Сталин говорил ему, Гарриману, в октябре. Так как намеченная на ноябрь встреча маршала Сталина с президентом не состоялась, он, Гарриман, уполномочен президентом обсудить эти вопросы с маршалом Сталиным сейчас или позднее, когда будет удобно маршалу Сталину.

Сталин говорит, что он готов изложить Гарриману пожелания Советского Союза. Советский Союз хотел бы получить Южный Сахалин, то есть вернуть то, что было передано Японии по Портсмутскому договору, а также получить Курильские острова. Кроме того, в Тегеране президент по собственной инициативе поднял вопрос о предоставлении Советскому Союзу выхода к теплым морям на Дальнем Востоке…»

Выдвинутые Сталиным предложения рассматривались американскими специалистами из Госдепартамента, среди которых был, видимо, и Хисс. Не желая признавать права России и СССР на Южный Сахалин и Курильские острова, чиновники Госдепартамента разработали для президента материалы, в которых предлагалось передать после войны Южный Сахалин и Курилы под международную опеку. Однако Рузвельт не проявил интереса к этому предложению. Он отмахнулся, заметив, чтобы «к нему не приставали с пустяками». Выдвинутые Сталиным условия Рузвельт не считал чрезмерными. Хорошо известно заявление американского президента о том, что ему «представляется резонным предложение со стороны советского союзника». «Русские, – заявил Рузвельт, – хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Рузвельт не хотел отвлекаться на «пустяки», считая привлечение СССР к войне против Японии одной из главных целей предстоявшей встречи «большой тройки». К началу 1945 г. Япония обладала для обороны метрополии, Кореи и оккупированных территорий в Китае значительными людскими силами, насчитывавшими свыше 7 млн. человек, в том числе 6 млн. человек в сухопутных войсках и авиации, и имела на вооружении 10 тыс. самолетов и около 500 боевых кораблей. А США и Великобритания держали на Тихом и Индийском океанах и в Юго-Восточной Азии всего 1,8 млн. военнослужащих и 5 тыс. самолетов. Такое соотношение сил исключало возможность быстрой победы над Японией силами западных держав даже при условии переброски англо-американских войск из Европы.

Участие Советского Союза в войне становилось для США и Великобритании в высшей степени необходимым. Американское командование было серьёзно озабочено перспективой переброски на Японские острова войск из Маньчжурии и Китая для отражения высадки союзного десанта. Особую тревогу вызывала Квантунская армия (группа армий), которую военная разведка США расценивала как «крупную и опасную силу». В 1944 г. командующий американскими войсками на Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур заявлял, что нужно по крайней мере 60 советских дивизий, чтобы разбить Японию. В меморандуме Объединённого комитета начальников штабов президенту США от 23 декабря 1944 года подчеркивалось: «Вступление России в войну как можно скорее необходимо для оказания максимальной поддержки нашим операциям на Тихом океане».