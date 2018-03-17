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Нелепо и опасно: Депутат Европарламента оценил действия Лондона в истории со Скрипалем

17 марта 2018, 17:54  •  189 • Политика
Евродепутат Марко Дзанни заявил телеканалу Царьград, что Великобритания и США использовали дело Скрипаля, чтобы ухудшить отношения России с Западом.
Депутат Европейского парламента Марко Дзанни прокомментировал для телеканала Царьград разгоревшийся на фоне отравления перебежчика Сергея Скрипаля дипломатический конфликт между Великобританией и Россией. По мнению депутата, Лондон изначально действовал во всей этой истории слишком агрессивно.
"Подход Великобритании, США и других стран слишком агрессивен. Наложение санкций и ограничений на российских дипломатов без предъявления доказательств причастности России - это нелепо. Если у какого-то государства есть конкретные доказательства участия России в отравлении (Скрипаля), они должны предъявить их в ООН и согласовать свой общий ответ. Но просто тыкать пальцем в страну кого бы то ни было без доказательств - это опасно", - заявил в беседе с корреспондентом Царьград итальянский политик.
Поведение Британии в данной ситуации, считает Дзанни, скорее всего, указывает на то, что политический истеблишмент англосаксонских стран взял курс на саботаж отношений между Москвой и европейскими столицами.
"Кажется, элиты США и Британии пытаются использовать любую возможность, чтобы ухудшить отношения между Россией и западными странами. Этот подход еще сильнее приближает Россию к сближению с Китаем и Ираном и только подстегивает новую холодную войну", - резюмирует парламентарий.

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