«Нелепо, чудовищно, необъяснимо»: почему украинским артистам хотят запретить выступать в России

В Верховной раде зарегистрировано три законопроекта, которые вводят ограничения для украинских артистов, выступающих в России. Они должны будут сообщать СБУ о своём намерении дать концерт в РФ, а российские организаторы мероприятий — перечислять 20% сборов на специальный счёт Министерства обороны Украины. В противном случае деятелям культуры грозит крупный штраф. По мнению экспертов, эти драконовские меры направлены на разрыв культурных связей между странами. К чему могут привести подобные законодательные инициативы — в материале RT.

Культурная инициатива

1 марта в Раде зарегистрировано три законопроекта, которые определяют правила работы украинских артистов на российских мероприятиях, а также размер платы за право выступать в «стране-агрессоре». Авторами документов №8085, 8086 и 8087 стали 11 народных депутатов из разных фракций, поддержку им оказывает вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Основные правила поведения украинских артистов прописаны в законопроекте №8085. Так, каждый исполнитель должен не позже чем за 10 дней до выступления предупредить СБУ о намерении принять участие в концерте на территории России, после чего Госкомтелерадио вносит его имя в публичный реестр. О том, что исполнитель выступает в РФ, должно быть указано на афишах, при трансляции клипов или рекламы с его участием на территории Украины, причём надпись должна занимать не менее 10% площади листовки или телеэкрана. Украинским артистам запрещено выступать в Крыму и в непризнанных республиках ДНР и ЛНР.

Законопроекты №8086 и 8087 вносят измерения в Налоговый или Бюджетный кодексы, а также указывают размер платы артиста за право выступить в России — 20% от сборов, которые получили организаторы.

«Неважно, это одно выступление артиста во время сборного концерта или сольное выступление. Плата взимается одинаковая», — рассказал вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Плата должна быть перечислена не позднее 10 дней после выступления, а распорядителем средств будет Министерство обороны Украины.

Законодатели предлагают все вырученные деньги направлять на нужды ВСУ.

Кириленко уверен, что законопроекты будут приняты до середины июля, а новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2019 года. За их нарушение предусмотрен административный штраф. Например, за отсутствие предупреждения СБУ нужно будет заплатить от 50 до 100 минимальных заработных плат ($7—14 тыс.) за каждый факт несанкционированного выступления.

Заседание Верховной рады

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

«Принятие законопроекта позволит создать дополнительный эффективный правовой механизм для противодействия информационной и гуманитарной агрессии Российской Федерации против Украины, снизит мотивацию для публичных лиц проводить гастрольно-концертную деятельность на территории России или на оккупированной территории Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту №8085.

Маркировка по-украински

В России регулярно выступают все самые известные украинские артисты: Ани Лорак, Светлана Лобода, группа «ВИА Гра», Вера Брежнева, группа «Время и стекло», Потап с группой Mozgi, Иван Дорн и другие. Они неоднократно получали престижные музыкальные премии в Москве и Санкт-Петербурге и большую часть своих композиций исполняют на русском языке. Все они на вопросы о выступлениях на российских концертах отвечают, что «музыка выше политики».

Однако на протяжении последних лет они сталкиваются с жёсткой критикой на Украине. Так, все концерты Ани Лорак срывали националисты. Неоднократно от выступлений у себя на родине из-за угроз отказывались Потап и Настя Каменских, а также Светлана Лобода.

Светлана Лобода

РИА Новости

© Илья Питалев

Ранее украинская певица Анастасия Приходько предложила «маркировать гастролирующих в России украинских артистов», которые при пересечении границы должны на камеру говорить: «Я предатель. Во время войны я поехал(а) на гастроли в Россию».

Представители певицы в грубой форме отказались прокомментировать RT её инициативу.

Продюсер Виктор Дробыш назвал предложение Приходько глупостью.

«Приходько в первую очередь стоит обратить внимание на себя. Она сделала себе имя на «Фабрике звёзд», на отвратительном выступлении — но от России — на Евровидении, а теперь начинает что-то говорить, решив все свои вопросы. Хотя она никогда умом не отличалась... Можно понять, когда политики несут ахинею: им это по работе иногда надо. Но странно, когда такое говорят музыканты. Она забыла — или так и не узнала — самое главное: артисты поют для людей, у музыки нет границ», — заявил он в беседе с RT.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью RT отметил, что конкуренция среди артистов на Украине очень высокая и большинство местных исполнителей хотят на антироссийском пиаре потеснить конкурентов «и для этого выдвигают самые сумасбродные идеи».

«Ставят перед выбором»

«Проблема заключается в том, что выступать на Украине просто негде. Крупные компании отказались от больших корпоративов с приглашёнными звёздами, политики предпочитают не светиться, а громкие свадьбы празднуют за границей. Население, особенно в регионах, не может себе позволить несколько раз в месяц посещать концерты любимых звёзд, поэтому все и уехали в Россию», — рассказала в беседе с RT представитель украинской певицы, которая активно вступает в РФ.

Месяц назад ввести ограничения на выступления украинских певцов в России предложил вице-премьер Вячеслав Кириленко. Он презентовал основные идеи, которые легли в основу трёх зарегистрированных в Верховной раде законопроектов. На видео, которое было опубликовано 2 марта, Кириленко говорит, что парламент должен утвердить законопроекты до середины июля.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

«Мы поддержим эту инициативу, поскольку считаем её правильной. Нельзя выступать в России и делать вид, что любишь Украину», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Три представителя известных на Украине артистов сообщили RT, что пока советуются с юристами и не приняли никакого решения.

«Очевидно, что депутаты хотят ввести запрет на выступление украинских артистов в России. Организаторы никогда не перечислят 20% доходов на счета Минобороны, а артисту невыгодно попадать в разные чёрные списки. То есть нас фактически ставят перед выбором: живи бедно на Украине или забудь про свою страну», — говорит в беседе с RT директор украинского артиста.

Драконовские меры

«У меня был разговор с украинскими артистами, они жаловались по этому поводу. Всё делается для того, чтобы выдавить основных украинских исполнителей, которые работают в России, чтобы каким-то образом блокировать возможность диалога между нашими странами путём обмена артистами. Это неадекватные решения», — заявил в интервью RT певец Лев Лещенко.

Российский певец считает, что помимо того, что «этот закон драконовский, он ещё и глупый».

«Как проконтролировать, сколько артист заработал? Кто им даст информацию, сколько артист заработал? Каким образом они собираются брать с российских организаторов деньги, совершенно непонятно. Российский организатор просто проигнорирует это. Концерт проходит на российской территории. При чём тут украинские фискальные службы?» — сказал Лещенко.

Сейчас на Украине сильна антироссийская риторика, и часть депутатов делают на этом пиар, считает Александр Охрименко. Законопроект о том, чтобы облагать налогом украинских артистов, выступающих в России, «укладывается в рамки этой политической тенденции».

Но в случае его принятия, уверен эксперт, артисты найдут обходные варианты.

«Не исключено, что часть из них примет другое гражданство, например белорусское. И после этого будут ездить в Россию, не нарушая закона», — считает Охрименко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова считает, что законопроект «направлен на противодействие России».

«Это искусственный разрыв культурных связей, которые складывались веками», — подчеркнула депутат Госдумы РФ.

По словам Казаковой, украинские политики решили, что артисты должны с ними поделиться.

«Законопроект в этом смысле довольно агрессивный. Подтекст такой: делитесь с нами, а мы направим эти деньги на оснащение тех отрядов, которые воюют в Донбассе и, по мнению украинских политиков, ведут войну с Россией», — заявила она в интервью RT.

Казакова уверена, что украинские исполнители и театральные деятели будут возмущены и станут сопротивляться этому процессу, если, конечно, у них хватит на это сил. Если нет, то «они могут даже покинуть страну, чтобы свободно осуществлять свою творческую деятельность». Таким образом Украина потеряет часть своих исполнителей, считает Казакова.

«Российские площадки пустовать не будут, если украинские артисты не смогут к нам приехать», — отметила депутат.

Продюсер Бари Алибасов уверен, что «сама ситуация, в которой мы находимся в отношениях с Украиной, нелепа, чудовищна, необъяснима».

«Рано или поздно вся эта нелепость схлынет, и мы будем нормально выходить на сцену», — заявил Алибасов в разговоре с RT.