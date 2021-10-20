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Нелепая смерть настигла жителя Южной Кореи в аппарате МРТ

20 октября 2021, 21:00  •  114 • В мире
Пожилого жителя Южной Кореи привезли в больницу на скорой. Возможно, его бы вылечили, но жизнь оборвалась ещё на этапе диагностики. Нелепая смерть настигла мужчину в аппарате МРТ.
Инцидент случился в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. 14 октября в больницу поступил 60-летний мужчина. У него были судороги. Врачи заподозрили эпилептический припадок и приняли решение о диагностике при помощи аппарата МРТ.
Когда пациент находился внутри аппарата, внезапно там оказался кислородный баллон. Он упал и ударил мужчину по голове. Спасти человека не удалось, пишет The Independent.
Расследованием этой нелепой смерти занимается полиция. Необходимо установить, почему в кабинете МРТ оказался баллон с кислородом. По предварительной версии, в диагностическом аппарате сломалась встроенная система подачи газа для дыхания, поэтому решили подключить внешний источник.
МРТ - магнитно-резонансная томография. В аппарате очень сильный магнит создаёт магнитное поле. Устройство измеряет электромагнитный отклик атомных ядер, которые отвечают на возбуждение от сочетания волн.
Перед входом в кабинет МРТ необходимо снимать все ювелирные изделия, оставлять снаружи ключи и всё, что содержит металл.

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