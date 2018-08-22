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Нелегкая это работа - из Сирии тащить США: Болтон выдает желаемое за действительное
22 августа 2018, 22:24 • 37 • Политика
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности озвучил новые угрозы в адрес властей Сирии.
Российская сторона якобы «завязла» в Сирии, благодаря чему американская сторона может оказывать давление на Москву. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
При этом он утверждает, что российская сторона пытается найти в Европе партнеров, на которых можно будет переложить затраты на восстановление разрушенной в ходе гражданской войны Сирийской Арабской Республики.
Он также вновь озвучил угрозы в адрес Дамаска, пообещав решительно ответить в том случае, если сирийские власти решатся на использование химоружия. Однако, учитывая предыдущие шаги Вашингтона, Болтону будет достаточно провокации, организованной поддерживаемыми международной коалицией боевиками.
В пользу этого говорит и тот факт, что политик всячески пытается выставить в лучшем свете Израиль, который периодически обстреливает позиции армии САР, ссылаясь на «самозащиту» от действующего в регионе Ирана.
На угрозы советника Дональда Трампа уже отреагировали российские политики. Так, высокопоставленный источник в Москве поведал, что на Ближнем Востоке завязли именно Соединенные Штаты, а на РФ.
Непосредственно член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал на то, что в восстановлении САР могут принимать участие не только Штаты и Западная Европа, но и другие страны.
Более жестко высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, который вновь потребовал покинуть территорию Сирии тем иностранным военным, которые находятся в стране, не имея на то официального разрешения Дамска. И именно США и их союзники по «антитеррористической коалиции» никах не хотят оставлять сирийскую территорию.
Дальнейшее развитие событий может последовать по итогам переговоров, в которых примет участие советник главы США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
* Источник - РИА Новости
* Источник - НСН
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