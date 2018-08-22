Нелегкая это работа - из Сирии тащить США: Болтон выдает желаемое за действительное

Российская сторона якобы «завязла» в Сирии, благодаря чему американская сторона может оказывать давление на Москву. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

При этом он утверждает, что российская сторона пытается найти в Европе партнеров, на которых можно будет переложить затраты на восстановление разрушенной в ходе гражданской войны Сирийской Арабской Республики.

«Я считаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например кто понесет траты по восстановлению Сирии, и они могут достичь или не достичь успеха в этом», - заявил политик.

Он также вновь озвучил угрозы в адрес Дамаска, пообещав решительно ответить в том случае, если сирийские власти решатся на использование химоружия. Однако, учитывая предыдущие шаги Вашингтона, Болтону будет достаточно провокации, организованной поддерживаемыми международной коалицией боевиками.

В пользу этого говорит и тот факт, что политик всячески пытается выставить в лучшем свете Израиль, который периодически обстреливает позиции армии САР, ссылаясь на «самозащиту» от действующего в регионе Ирана.

«Каждый раз, когда Иран переправляет ракеты или другие угрожающие виды вооружений в Сирию, Израиль наносит удар. Могу сказать, что это законный акт самозащиты со стороны Израиля», - утверждает Джон Болтон.

На угрозы советника Дональда Трампа уже отреагировали российские политики. Так, высокопоставленный источник в Москве поведал, что на Ближнем Востоке завязли именно Соединенные Штаты, а на РФ.

«Если кто-то и завяз, то это как раз та страна, безопасностью которой он сейчас занимается. США действительно завязли в Ираке и Афганистане», - подчеркнул он*.

Непосредственно член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал на то, что в восстановлении САР могут принимать участие не только Штаты и Западная Европа, но и другие страны.

«Это элемент уже привычной для нас американской риторики. Любая тема, которая обсуждается, обязательно в себе несет элемент соперничества, давления на Россию, попытку получить какие-то реальные или мифические преимущества», - отметил сенатор**.

Более жестко высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, который вновь потребовал покинуть территорию Сирии тем иностранным военным, которые находятся в стране, не имея на то официального разрешения Дамска. И именно США и их союзники по «антитеррористической коалиции» никах не хотят оставлять сирийскую территорию.

«Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства», - отметил дипломат.

Дальнейшее развитие событий может последовать по итогам переговоров, в которых примет участие советник главы США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Конечно, в первую очередь это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения. И также обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам», - рассказал о темах для диалога пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

* Источник - РИА Новости

* Источник - НСН