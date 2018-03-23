«Нелегитимное использование информации»: Cambridge Analytica может быть связана с властями Великобритании

Британская компания Cambridge Analytica (CA) может быть связана с правительством Соединённого Королевства. Ранее она оказалась в центре скандала с незаконным использованием данных владельцев аккаунтов Facebook и вмешательством в выборы по всему миру, в частности в президентскую кампанию в США в 2016 году. По данным СМИ, CA имела доступ к засекреченным данным Минобороны Британии и работала над совместным проектом с оборонным ведомством. В палате общин призвали провести всестороннее расследование деятельности аналитиков. Между тем глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший миллиарды долларов из-за сообщений об утечке, извинился перед пользователями и пообещал не допустить этого вновь.

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica (CA), оказавшаяся в центре скандала с утечкой данных 50 млн пользователей Facebook, могла быть связана с правительством Соединённого Королевства. Выяснилось, что компания-учредитель CA — SCL Group (бывшая Strategic Communication Laboratories) — имела доступ к секретным документам, предоставленным британским Минобороны.

В связи с этим председатель комитета по внутренним делам палаты общин Иветт Купер призвала провести всестороннее расследование деятельности Cambridge Analytica, пишет The Guardian. По словам депутата от Лейбористской партии, до 2013 года SCL Group имела доступ к засекреченным данным Минобороны.

Более того, выяснилось, что у SCL Group были «тесные рабочие отношения» с британским оборонным ведомством, а сама компания получила £200 тыс. за реализацию двух отдельных проектов. При этом в Минобороны отметили, что не фиксировали утечки данных, в настоящее время никаких контактов с SCL или CA нет, а значит, у этих компаний нет доступа к секретной информации.

«Учитывая растущую озабоченность касательно игнорирования компанией Cambridge Analytica надлежащих стандартов, особенно в области защиты информации и данных, мы должны узнать, какие контракты были у правительства с Cambridge Analytica или SCL и к какой информации они имели доступ», — считает Купер.

Сообщается, что в 2014 году специалисты британского Минобороны и SCL Group работали над проектом Duco, чтобы проанализировать, как люди будут реагировать на определённые сообщения правительства. Именно этот совместный проект вызывает подозрения, что британские власти не только были осведомлены о деятельности Cambridge Analytica и SCL Group, но и планировали использовать её в своих целях.

Офис Cambridge Analytica в центре Лондона

Reuters

© Henry Nicholls

Согласно документу, опубликованному в соответствии с правилами о свободе информации, проект Duco был частью правительственной работы по «человеческому и социальному влиянию». Отметим, что часть текста в опубликованном документе скрыта. Работавшая с SCL команда психологов и аналитиков изучала, как исследование целевой аудитории может быть использовано британским правительством.

В рамках проекта Duco изучались методы SCL, включающие анализ «психологических и антропологических принципов» и оценку способов оказания на людей воздействия для изменения их поведения.

Вскоре после работы с Минобороны SCL провела обучение специалистов НАТО, а впоследствии эта информация была передана грузинским, украинским и молдавским властям.

Согласно данным аудита, SCL получила £548 тыс. за исследования, связанные с анализом целевой аудитории, которые позволяли правительствам или компаниям определить, как ориентировать людей на изменение поведения. В эту сумму входила и оплата восьминедельного курса обучения персонала НАТО.

«В настоящее время растёт озабоченность в связи с необходимостью более широкого расследования их деятельности. Возникают опасения касательно последствий для демократии и нелегитимного использования информации, и никто не может противостоять этому. Это создаёт реальные проблемы», — заявила Купер.

Напомним, Cambridge Analytica обвиняют в том, что на основе созданной ею технологии глубинного анализа данных компания вмешивалась в более чем 200 выборных кампаний по всему миру, включая президентскую гонку 2016 года в США.

Публикации, связанные с этой проблемой вышли в конце прошлой недели, после чего CA обвинили в нелегитимном использовании личной информации, тайно собранной с 50 млн аккаунтов Facebook. Группа инвесторов подала иск к технологическому гиганту в связи со скандалом, а сама компания и её основатель Марк Цукерберг потеряли миллиарды долларов из-за резкого падения курса акций.

После этого правление Cambridge Analytica отстранило от работы главу компании Александра Никса до окончания полного и независимого расследования. С другой стороны, Никс сам выражал готовность уйти в отставку ради спасения репутации компании, поскольку официальные лица CA полностью отвергают все выдвигаемые в их адрес обвинения.

«Я работаю над тем, чтобы понять, что произошло»

Несколько дней основатель и глава Facebook Марк Цукерберг никак не комментировал развивающийся скандал. В итоге он опубликовал развёрнутое сообщение на своей страничке в соцсети, в котором ответил на обвинения в передаче Cambridge Analytica доступа к данным пользователей.

«Мы несём ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем сделать этого, то мы не заслуживаем того, чтобы обслуживать вас. Я работаю над тем, чтобы понять, что произошло и как не допустить этого вновь», — написал Цукерберг.

Он пообещал, что его фирма примет все необходимые меры для того, чтобы ненадёжные компании не получали данных пользователей соцсети, а также проведёт комплексный аудит приложений, в которых была замечена подозрительная активность.

«Если мы найдём разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ и сообщим всем, кого затронули эти приложения», — заявил глава Facebook.

При этом он отметил, что для устранения проблем «потребуется больше времени, чем хотелось бы».

«Но я обещаю, что мы сможем это сделать и построить лучший сервис в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Вместе с тем в интервью изданию Wired Цукерберг не исключил, что существует связь между работавшей на штаб президента США Дональда Трампа Cambridge Analytica и российскими структурами.

«Конечно, мы проверяем, что делало IRA (Агентство интернет-исследований), на постоянной основе... Но ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило связи. Это не значит, что её нет, но мы не установили её», — отметил Цукерберг.

Расследование будет продолжено

Cambridge Analytica была основана в 2013 году для участия в политических кампаниях в США. По данным The Washington Post, только в 2014 году CA была вовлечена в проведение 44 политических кампаний в США, однако широкую известность получила лишь в 2016 году, когда на определённом этапе вела кампанию Трампа, который в итоге стал 45-м президентом США.

Комментируя возможные связи Cambridge Analytica с Москвой, посол России в Великобритании Александр Яковенко в ходе пресс-конференции в Лондоне отметил, что российская дипмиссия не имела никаких контактов с компанией.

«У нас не было каких-либо контактов с Cambridge Analytica», — заявил он.

Более того, российский посол отметил, что узнал о скандале, в центре которого оказались Facebook и CA, из британских СМИ.

Накануне, 21 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что у правительства Соединённого Королевства нет текущих контрактов с Cambridge Analytica.

При этом в пятницу, 23 марта, высокий суд Лондона рассмотрит заявку управления британского комиссара по информации (ICO) с требованием к CA предоставить доступ к информации.

«Судья высокого суда отложил заявку ICO на предоставление ордера в связи с Cambridge Analytica до пятницы. Представители ICO через суд продолжат добиваться ордера на предоставление данных и информации с тем, чтобы продолжить наше расследование», — цитирует РИА Новости сообщение представителя ведомства.

В свою очередь, председатель Европарламента Антонио Таяни назвал обещание главы Facebook не допустить новых утечек шагом в правильном направлении. Вместе с тем он отметил, что ждёт выступления Цукерберга в Европарламенте.

«Недопустимо, чтобы личные данные наших граждан использовались для манипулирования демократией. Основатель Facebook должен прояснить это перед парламентом ЕС», — написал Таяни.