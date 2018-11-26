«Нелегалы штурмуют границу»: как Вашингтон борется с попытками мигрантов незаконно попасть в США

Мексика начала высылать из страны мигрантов, которые пытались прорваться в США 25 ноября. Чтобы остановить около 500 нелегалов, американская погранслужба применила резиновые пули и слезоточивый газ. Эксперты отмечают, что со столь явными попытками незаконно проникнуть на свою территорию Соединённые Штаты сталкиваются впервые. Аналитики полагают, что за формированием каравана мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе, стоят криминальные структуры, которые наживаются на желании жителей Латинской Америки получить убежище в США. При этом специалисты отмечают, что радикальные меры, к которым прибегает Дональд Трамп в борьбе с нелегалами, в частности привлечение армии, не приведут к серьёзным последствиям для главы Белого дома.

На границе с США против мигрантов были применены резиновые пули и слезоточивый газ, 25 ноября 2018 г. Reuters © Kim Kyung-Hoon

Сотрудники пограничной службы США применили резиновые пули и слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся нелегально прорваться через американо-мексиканскую границу. Инцидент произошёл в районе мексиканского города Тихуана, об этом сообщило накануне издание BuzzFeed. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Мексики. По данным ведомства, были задержаны около 500 мигрантов, пытавшихся прорваться через пограничный переход «Эль Чапарраль» в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Теперь мексиканские власти начали высылку этих людей из страны.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщила в своём Twitter, что американская сторона была вынуждена закрыть погранпереход Сан-Исидро из-за активности нелегальных мигрантов, которые пытались повредить пограничные сооружения.

Кирстен Нильсен, министр внутренней безопасности США, близ границы Соединённых Штатов и Мексики, 20 ноября 2018 г.

Reuters

© Mike Blake

«Сегодня в сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля попали предметы, запущенные участниками каравана, — написала министр. — Подобные действия опасны и не соответствуют поведению мирных просителей убежища. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Я продолжу безустанно поддерживать сотрудников Министерства внутренней безопасности США в их усилиях по защите нашей границы».

Today @CBP personnel were struck by projectiles thrown by caravan members. Such actions are dangerous & not consistent w peacefully seeking asylum. The perpetrators will be prosecuted. I will continue to aggressively support DHS personnel as they work to safely secure our border. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 26 ноября 2018 г.

Через несколько часов после того, как совместными усилиями американских и мексиканских силовиков напор мигрантов удалось остановить, работа погранпункта была возобновлена.

Миграция как бизнес

Напомним, многотысячная группа переселенцев, получившая название «караван мигрантов», начала формироваться в середине прошлого месяца в Гондурасе, в районе города Сан-Педро-Сула. Люди, планирующие получить убежище в США, направились к американской границе через территорию Гватемалы и Мексики. По мере продвижения к цели численность каравана стремительно росла: к нему присоединялись выходцы из других стран региона. К концу октября караван прибыл на юг Мексики.

В ноябре караван, численность которого оценивают в 5—6 тыс. человек, подошёл к южной границе США: мигранты остановились в двух мексиканских городах — Тихуана и Мехикали. Как сообщали ранее в МВД страны, переселенцы получили от государства гуманитарную помощь. Но непрошеным гостям местные жители были не рады — 18 ноября в Тихуане состоялась акция протеста против присутствия мигрантов в городе. Однако в обозримом будущем в приграничные районы могут прибыть новые колонны беженцев. 19 ноября агентство EFE со ссылкой на местные власти сообщило о формировании нового каравана мигрантов на территории Сальвадора. На старте численность новой колонны составила порядка 200 человек, но по мере продвижения в сторону США она может многократно вырасти.

В свете этих событий Вашингтон призывает Мехико принять меры и вовремя остановить караван беженцев. Об этом накануне заявил Дональд Трамп. Со своей стороны, государства, из которых прибывают мигранты, не должны допускать формирования каравана, уверен глава Белого дома. В октябре Трамп даже пригрозил властям Гондураса, Гватемалы и Сальвадора приостановить из-за миграционного кризиса помощь, которую Белый дом предоставляет этим государствам.

24 ноября издание The Washington Post сообщило о переговорах между Мехико и Вашингтоном на предмет размещения на мексиканской территории мигрантов, пытающихся попасть в США. Якобы речь шла о том, что переселенцы смогут ожидать рассмотрения их прошений в приграничных районах Мексики. Однако в Мехико вскоре опровергли эту информацию: как заявила будущая министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро, до окончательного формирования правительства страны вести речь о каких-то соглашениях нельзя. По её словам, только после инаугурации избранного президента Мексики Лопеса Обрадора, которая намечена на 1 декабря, у сформированного им кабмина будет «пространство для более активного и гибкого взаимодействия».

На границе с США против мигрантов были применены резиновые пули и слезоточивый газ, 25 ноября 2018 г.

Reuters

© Alkis Konstantinidis

Говоря о причинах появления у границ США каравана мигрантов, эксперты сходятся в мнении, что за этим стоят финансовые интересы неких околокриминальных групп.

«Мафиозные структуры традиционно проявляют интерес к нелегальной миграции: для них она является источником обогащения, — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Формирование этих колонн осуществляется на тех же принципах, что и наплыв мигрантов в Европу».

По его мнению, тот факт, что караван продвигается в США через транзитные страны фактически беспрепятственно, также может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей.

При этом версию о причастности к созданию караванов миллиардера Джорджа Сороса, о которой в начале ноября говорил Дональд Трамп, специалисты считают необоснованной.

«Очень сомнительно, что за этим явлением может стоять Сорос. В чём могло бы выражаться его участие? Финансирование мигрантам никто не предоставляет — наоборот, деньги берут с них. Перебраться через границу Сорос тоже не может им помочь», — пояснил Брутер.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

«Некие структуры в Латинской Америке, видимо, решили повторить европейский опыт, — предположила Чудиновских. — В мотивации участников караванов экспертам ещё предстоит разбираться, чтобы понять, какие именно факторы запустили это движение. Но ни для кого не секрет, что существуют люди, делающие на нелегальной миграции целые состояния. При этом у самих мигрантов нет никаких гарантий, что они достигнут желаемого — власти США настроены очень решительно».

Специалист считает позицию Вашингтона относительно каравана мигрантов вполне обоснованной. Чудиновских подчеркнула, что эти переселенцы не бегут от войны или политических репрессий — по сути, речь идёт о форме экономической миграции.

«Им внушили, что они своей массой смогут вынудить власти США открыть для них границы и затем оставить на своей территории. Расчёт при этом делается на то, что американская сторона не решится применить крайние меры», — отметила эксперт.

«Верный патриот»

Между тем администрация США не только стянула к мексиканской границе несколько тысяч армейских военнослужащих, но и дала военным разрешение открывать огонь по нелегалам, если те попытаются прорваться через заграждения. О расширении полномочий силовиков ранее сообщило со ссылкой на источники в Белом доме издание Military Times. Как стало известно журналистам, эти меры призваны обеспечить защиту сотрудников погранслужбы, если на них попытаются напасть мигранты. Соответствующее постановление было подписано 20 ноября руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли.

Вскоре эту информацию подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время общения с журналистами.

«У меня есть такие полномочия», — заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о наделении военных правом применить оружие на границе.

При этом Мэттис уточнил, что у военных, направленных к южной границе, нет при себе огнестрельного оружия. Чтобы военные могли применить силу, Пентагон должен получить соответствующий запрос со стороны Министерства внутренней безопасности, добавил глава ведомства.

Напомним, 16 ноября в Пентагоне сообщили, что к южной границе США были стянуты 5,9 тыс. американских военнослужащих и оборонное ведомство не планирует увеличивать их численность. Операция по борьбе с нелегальной миграцией, инициированная Трампом, носит название «Верный патриот» (Faithful Patriot).

Белый дом пытается задействовать не только силовые, но и юридические механизмы, чтобы остановить приток нелегалов.

9 ноября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому мигранты, проникшие в страну нелегально через южную границу, не могут претендовать на получение официального убежища в США.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Как отмечается в тексте документа, речь идёт о временных ограничениях на въезд для некоторых категорий иностранцев. Эти меры направлены на решение проблемы колоссального наплыва незаконных мигрантов, проникающих в США с юга.

Однако вскоре указ Трампа был заблокирован решением федерального суда в Сан-Франциско: судья Джон Тигар удовлетворил жалобы правозащитников. Против президентского указа выступили такие организации, как Американский союз защиты гражданских свобод, Центр защиты прав бедных и Центр защиты конституционных прав.

Суд ссылается на нормы законодательства США, согласно которым попросить убежища в стране может любой иностранный гражданин — вне зависимости от того, каким образом он попал на территорию Соединённых Штатов.

По мнению Ольги Чудиновских, хотя суд и правозащитники действительно опираются на актуальные нормы американского законодательства, в практическом отношении позиция Трампа выглядит более целесообразной, несмотря на её радикальность.

«То, что его указ был заблокирован, говорит только о некой неповоротливости американской правовой системы. США не сталкивались прежде с такой лобовой миграцией, когда претенденты на получение убежища уже не пробираются тайными тропами, а штурмуют границу. Именно методы, которые взяли на вооружение участники караванов, вызывают самое большое возмущение в США», — подчеркнула эксперт.

Политический контекст

Отметим, что в последнее время даже некоторые видные демократы скорректировали свой подход к проблеме нелегальной миграции. В своём недавнем интервью газете The Guardian бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон посоветовала европейской политической верхушке ужесточить свои позиции по вопросу нелегальной миграции.

«Если мы не справимся с вопросом миграции, он будет и дальше мешать политическому дискурсу», — заявила политик.

На границе с США против мигрантов были применены резиновые пули и слезоточивый газ, 25 ноября 2018 г.

Reuters

© Hannah McKay

В свою очередь, эксперты полагают, что представители Демократической партии ограничатся дежурными заявлениями по вопросу мер, принимаемых Белым домом на мексиканской границе, но не станут пока нагнетать политическую напряжённость вокруг этой темы. По словам Владимира Брутера, история вокруг караванов мигрантов не грозит Трампу никакими политическими последствиями. Дело в том, что в стане демократов нет единого подхода к этой теме.