Нелегалы приехали в Литву чесаться: В лагере беженцев обнаружился очаг неприятной болезни

В лагере беженцев, который находится в зданиях бывшего аэродрома, обнаружился очаг неприятной болезни. Нелегалы приехали в Литву чесаться, местные жители тут же испугались за себя и своих близких.

Вице-мэр города Алитус Юргита Шукявичене рассказала, что бывшие здания аэродрома срочно пришлось продезинфицировать. У нелегалов забрали одежду. Некоторые вещи продезинфицировали, остальное отправили сразу в утиль. Им сменили и постели. Выдали нужные лекарства, заставили искупаться.

Всё дело в неприятной болезни, очаг которой обнаружился в лагере беженцев. Это чесотка. Нелегалов, которые приехали в Литву чесаться, оказалось около 70.

Медики Алитусской больницы помогли 20 мигрантам. Одни жаловались на боли в ногах, другие – на боли в животе, третьи – на головную боль.

Это не единственная проблема со здоровьем у мигрантов, пишет Delfi.lt. С Кабеляйской заставы двух детей экстренно госпитализировали. Выяснилось, что люди в масках, незаконно переводя беженцев через границу, дали детям по две таблетки. Якобы для того, чтобы те вели себя поспокойнее. Врачи установили, что это были психотропные препараты, вероятно, наркотические.

Мэры приграничных муниципалитетов обеспокоены. Местные больницы не всегда могут помочь заболевшим нелегалам. Дерматологов и некоторых других специалистов там просто нет, сообщил мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас. Жители города в панике. Они считают, что из-за мигрантов не смогут вовремя попасть к врачам.

Лечение беженцев производится за счёт бюджета Литвы.

Ранее Жительница села в Лаздийском районе Литвы рассказала о жестоких издевательствах, которыми ответили на добро нелегалы из Камеруна, Мали, Гвинеи и других стран. Физически с поварами ничего не сделали, но поведение мигрантов повергло коренных жителей в шок. Из столовой до пункта размещения жители общины возили еду за 60 километров. Обратно термосы им возвращали с мочой и фекалиями. "Как в душу плюнули", - говорят люди.