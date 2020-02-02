Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новейший российский БПЛА «Охотник»: для чего создан и почему его опасаются в США
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Потрясающий символизм: Британии наступил Brexit
Вот это припекло! Макаревичу не дали денег на фильм о себе любимом (Руслан Осташ...
Главная / В России

«Нелегальная вечеринка»: что известно об обрушении крыши кафе в Новосибирске

02 февраля 2020, 16:09  •  20 • В России
Минувшей ночью в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор вечеринки задержан. Прокуратура проверяет законность проведения в этом здании развлекательных мероприятий.
 
 

В ночь с 1 на 2 февраля в Советском районе Новосибирска обрушилась крыша пристройки кафе. В результате происшествия погибла девушка, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

«Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также рассказали, что до прибытия отрядов МЧС из здания самостоятельно эвакуировались порядка 190 человек. Общая площадь обрушения составила около 240 кв. м.

По предварительной версии, кровля пристройки обрушилась из-за слишком большого количества снега, который на ней скопился.

«Накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли», — подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что пристройка использовалась в качестве раздевалки ночного клуба. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 160 человек. Аварийно-спасательные работы уже закончены.

В региональном Минздраве рассказали о состоянии четырёх пострадавших, которых доставили в Центральную клиническую больницу. По словам медиков, двоих из них отпустили домой — у них не было травм, только переохлаждение.

«Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.

На страницу галереи

Возбуждено уголовное дело

 

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей... проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели», — сообщили в ведомстве.

«Находится под наблюдением»: в Забайкалье рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом туриста

Позднее председатель СКР Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства. Они окажут помощь в расследовании обстоятельств произошедшего. Также центральный аппарат СК взял дело под свой контроль.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в рамках расследования был задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.

О начале проверки сообщила также прокуратура региона. В ведомстве заявили, что здание принадлежит государственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» (ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН). Оно ранее использовалось в качестве хозяйственной пристройки.

«Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нём посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка», — подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что взяли на особый контроль ход расследования в рамках уголовного дела. Власти города намерены провести дополнительную проверку качества уборки снега с крыш. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова.

  • РИА Новости
  • © пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Никаких гарантий»

 

Стоит отметить, что в Новосибирске уже неделю действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов. Как отметили в пресс-службе новосибирской мэрии, режим ЧС подразумевает, что с крыш всех задний должен убираться снег.

Как говорят сами посетители вечеринки, она была организована неофициально. Местный портал НГС приводит слова девушки, которая отметила, что всё строилось «на доверии».

«В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий. Это ведь не ночной клуб с администрацией, фейсконтролем и прочим зарегистрированным уполномоченным персоналом. Есть просто группа лиц, которые организуют всё. И вот им-то и доверяешь. Только на доверии всё строится», — сказала она.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что вечеринка была незаконной, и призвал принять все необходимые меры для того, чтобы избежать повторения ЧП.

«Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки. Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев», — написал он в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
01 февраля 2020, 10:54
Индексация льгот, отказ от актов СССР и новый «шенген»: что изменится в жизни россиян с 1 февраля
01 февраля 2020, 17:24
«Временная опека уже оформлена»: оставленные отцом в Шереметьеве дети вернулись в Комсомольск-на-Амуре к бабушке
01 февраля 2020, 19:09
Помпео в гостях в Минске услышал от хозяев все, что хотел
01 февраля 2020, 19:09
Жириновский рекомендует: В эпидемию никаких поцелуев, театров и ресторанов!
01 февраля 2020, 23:54
«Для обеспечения безопасности государства»: кабмин РФ приостановил безвизовые турпоездки для групп из Китая
01 февраля 2020, 12:39
Партию Прилепина поддержал Стивен Сигал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
26 января 2020, 15:24
"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.