Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для необычной цели

Яхты с названием La Paradiso её владелец лишился 10 дней назад. Турецкий бизнесмен Фикрет Орман, владеющий местным футбольным клубом "Бешикташ", впрочем, получил своё судно назад - его просто бросили возле греческого острова Кос.

Оказалось, что именно элитные яхты в последнее время стали объектом настоящей охоты контрабандистов, которые перевозят нелегальных мигрантов. Всё дело в том, что на люксовые суда береговая охрана предпочитает не обращать внимания, чем и пользуются перевозчики беженцев, передаёт издание Vatan.

Орман, таким образом, оказался не единственной жертвой преступников - в нынешнем сезоне как минимум 10 яхт были угнаны для этих целей. После использования суда обычно бросают прямо в море.