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Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для необычной цели
05 сентября 2019, 02:39 • 71 • В мире
У турецкого миллионера Фикрета Ормана угнали его элитную яхту, причём для весьма необычной цели. На судне класса люкс перевозили… нелегальных мигрантов.
Яхты с названием La Paradiso её владелец лишился 10 дней назад. Турецкий бизнесмен Фикрет Орман, владеющий местным футбольным клубом "Бешикташ", впрочем, получил своё судно назад - его просто бросили возле греческого острова Кос.
Оказалось, что именно элитные яхты в последнее время стали объектом настоящей охоты контрабандистов, которые перевозят нелегальных мигрантов. Всё дело в том, что на люксовые суда береговая охрана предпочитает не обращать внимания, чем и пользуются перевозчики беженцев, передаёт издание Vatan.
Орман, таким образом, оказался не единственной жертвой преступников - в нынешнем сезоне как минимум 10 яхт были угнаны для этих целей. После использования суда обычно бросают прямо в море.
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