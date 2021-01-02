Неладно что-то в датском королевстве из-за американцев

О сотрудничестве АНБ США и военной разведки Дании

Недавно стало известно, что Дания многие годы тесно работала с американской разведкой, чтобы перехватывать данные с подводных кабелей, обеспечивающих интернет-трафик и проходящих возле Копенгагена.

Утечка этой информации произошла в августе, и ряд датских СМИ описали детали сотрудничества датской военной разведки, особенно Службы по перехвату сигналов (Forsvarets Efterretningstjeneste) и АНБ США. Стало известно, что США предоставили датским партнёрам специальную шпионскую программу XKEYSCORE.

Впервые об этой программе в 2013 г. написала британская The Guradian.

Есть признаки того, что применение этой программы было со стороны соответствующих датских служб незаконным. Из разоблачений Эдварда Сноудена известно, что программа XKEYSCORE эксплуатировалась американцам совместно с рядом других стран – Германией, Швецией, Японией. Однако Дания в соответствующих документах не фигурировала. Вероятно, это сотрудничество имело более высокий уровень секретности.

По всей видимости, взаимодействие между датскими и американскими властями началось в 2008 г. на основании Меморандума о сотрудничестве, подписанного с стороны Дании главой сигнальной разведки Томасом Ахренкьелем. Для размещения специального оборудования в Дании был построен новый комплекс Сандагергард на острове Амагер. Американской стороне было настолько нужно установить здесь своё оборудование, что она оплатила расходы на прокладку кабеля между островом и Копенгагеном.

В расследовании датского издания DR говорится, что сначала разведывательная служба идентифицирует поток интересных для неё данных, после чего «зеркально отражается» свет, проходящий через волоконно-оптические кабели. Копируются как метаданные, так и контент: текстовые сообщения, разговоры в чате, телефонные звонки, электронные письма – всё это отправляется в центр обработки данных разведслужбы в Сандагергарде.

Служба Forsvarets Efterretningstjeneste попыталась разработать ряд фильтров, чтобы гарантировать, что данные от датских граждан и компаний сортируются и не становятся доступными американской шпионской системе. Бывший министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил, что действительно была попытка разработать такие фильтры, но задерживалась ли ими информация из Дании, бывший министр сказать не может.

Известный журналист Гленн Гринвальд описывал XKEYSCORE как «широко распространенный» инструмент АНБ для сбора «почти всего, что пользователь делает в Интернете». АНБ установило данную программу примерно в 150 точках сбора данных по всему миру. В этих точках используются и традиционные селекторы, такие как номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы выбрать интересующие сведения, но данный способ устарел, поскольку пользователи, зная, что за ними может вестись слежка, переходят на анонимные мессенджеры.

Новизна XKEYSCORE заключается в том, что она позволяет находить именно эти анонимные сообщения. Программа повторно собирает IP-пакеты в их исходный формат, например документы Word, электронные таблицы, сообщения чата и т. д. После восстановления эти файлы можно искать по характеристикам, связанным с определёнными целями или целевыми группами (шифрование, использование сети TOR, использование другого языка). При этом аналитики могут обнаружить новые цели и начинать более тщательный мониторинг.

Программа XKEYSCORE упомянута также в секретном файле немецкой внешней разведки BND, показывающем разницу между XKEYSCORE и традиционными системами сбора данных: в традиционной настройке IP-пакеты из потока данных собираются повторно, затем проходят через фильтр, выбиравший то, что представляет интерес. XKEYSCORE делает всё это сразу.

Издание DR утверждает, что через американскую шпионскую систему осуществлялся незаконный сбор информации о Дании. Есть три версии того, как это могло происходить.

Во-первых, можно предположить, что фильтры были технически несовершенны и не могли блокировать все коммуникации, относящиеся к Дании.

Во-вторых, служба Forsvarets Efterretningstjeneste или АНБ могли снабжать систему селекторами (например, телефонными номерами и адресами электронной почты), которые позволяли собирать данные по Дании. Однако АНБ не могла это делать без согласия датчан, а для датской разведки подобное противозаконно.

В-третьих, незаконный сбор данных мог осуществляться с помощью дополнительных возможностей системы XKEYSCORE, скрытых американцами от датчан.

По словам осведомителя газеты Berlingske, «были опасения, что руководство службы разведки Министерства обороны Дании делает работу за американцев, оставляя в своей специальной системе технические уязвимости, позволяющие Агентству национальной безопасности США злоупотреблять системой». Осведомителем был молодой специалист по информационным технологиям, работавший по контракту на датскую спецслужбу. Однако, в отличие от Сноудена, он не стал сливать журналистам всё подряд, а периодически информировал Совет по надзору за разведкой.

Внутри датской разведки в 2019 г. проводилось длительное расследование по данному поводу, результаты которого были переданы министру обороны Трине Брамсен. Новый министр восприняла факты серьёзно, поэтому 24 августа 2020 года глава Сигнальной разведки Дании и ещё несколько чиновников были отстранены от службы.

5 октября 2020 г. датское правительство внесло законопроект о создании комиссии, которая проведёт независимое и беспристрастное расследование обвинений в адрес Forsvarets Efterretningstjeneste и представит доклад об этом в течение года.