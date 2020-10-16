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Некуда санкции накладывать: в США ополчились на обвешанную ограничениями Россию

16 октября 2020, 20:00  •  121 • Политика
Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
В Вашингтоне не могут придумать, как бы еще наказать нашу страну
Советник по нацбезопасности Белого дома раскрыл одну из серьезных проблем, которая тревожит умы высокопоставленных американцев в отношении России. По словам Роберта О'Брайена, в Вашингтоне обеспокоены тем, что уже почти все в нашей стране находится под санкционными ограничениями.
Таким образом, при желании подпортить жизнь России возникают некоторые трудности – возможности рестрикций практически исчерпаны. Своими тревогам американский политик поделился во время вступления в Аспеновском институте.
"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям", – приводит слова недовольного сотрудника Белого дома РИА "Новости".
К слову, негодование в отношении антироссийских санкций проявляется и в Европе. Недавно немецкие оппозиционные партии раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она ввела слишком слабые санкции против нашей страны на фоне "дела Навального". Так, некоторых политиков не устроило, что рестрикции не коснулись "Северного потока-2".

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