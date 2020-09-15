"Некрасиво получилось": немцы запутались в показаниях о Навальном

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Германия странно поступает с делом российского оппозиционера

Позицию Германии по ситуации с Алексеем Навальным нельзя назвать последовательной. Такую точку зрения выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Похоже, немцы запутались.

Несколько дней назад из Берлина сообщили, что не имеют права передавать анализы Навального России, поскольку это "химоружие, а следовательно – исключительная компетенция ОЗХО. А позже, отметил сенатор в "Фейсбук", пробы были переданы двум странам – Франции и Швеции, – где якобы подтвердили выводы Германии.

"Все-таки либо ОЗХО, либо страны. Некрасиво у вас, немцы, получилось. Лиха беда начало?",

задался вопросом Косачев.

На прошлой неделе ситуацию с "отравлением" Навального прокомментировал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он заявил, что за документами и медицинскими справками по делу российского оппозиционера нужно обращаться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Алексей Навальный почувстввовал себя плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера отправили в больницу. Врачи сказали. что у пациента нарушен обмен веществ. Через два дня по просьбе жены оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. Немецкие медики провели исследование и сообщили об отравлении пациента ядом группы "Новичок". .