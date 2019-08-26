Некоторые западные страны “выпрыгивают и начинают жестикулировать”: Представитель МИД Китая встал на сторону России немитингующей

В Китае солидарны с Россией относительно того, что Запад вмешивается во внутренние дела других стран. Как сообщил представитель МИД КНР Гэн Шуан, действия иностранных представителей в протестах в Сянгане (Гонконг) "являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма".

В ходе пресс-конференции представитель китайского МИД оценил заявление американских дипломатов по поводу протестов в Москве.

Напомним, что посольство США в России выступило с призывом к Москве не ограничивать "право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы". Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, позиция иностранных дипломатов является подтверждением, "что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги".

Гэн Шуан подтвердил – Китай солидарен с Россией по данной ситуации. К тому же, добавил дипломат, действия "некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды", передает Жэньминь жибао.

Он подчеркнул, что власти России имеют право на сохранение общественного порядка. Когда "западные страны "выпрыгивают и начинают жестикулировать", совершая "мелкие проделки" – такое поведение нельзя рассматривать иначе как "иностранное вмешательство и проявление гегемонизма".

Подстрекательство со стороны других государств недопустимо, констатировал представитель Китая.

Гэн Шуан отметил, что Китай намерен совместно с российской стороной, в соответствии с договоренностями лидеров двух государств, решительно и неизменно укреплять китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, развивать обмен опытом по представляющим взаимный интерес вопросам, усиливать взаимную поддержку, делать более тесным взаимодействие и защищать общие интересы.