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Некоторые западные страны “выпрыгивают и начинают жестикулировать”: Представитель МИД Китая встал на сторону России немитингующей

26 августа 2019, 21:39  •  98 • Политика
Китай солидарен с позицией России относительно иностранного вмешательства во внутренние дела страны. В частности, как заявил представитель китайского МИД, ситуация с московскими протестами "как две капли воды" похожа на протесты в Гонконге.
В Китае солидарны с Россией относительно того, что Запад вмешивается во внутренние дела других стран. Как сообщил представитель МИД КНР Гэн Шуан, действия иностранных представителей в протестах в Сянгане (Гонконг) "являются типичным примером вмешательства во внутренние дела и проявлением гегемонизма".
В ходе пресс-конференции представитель китайского МИД оценил заявление американских дипломатов по поводу протестов в Москве.
Напомним, что посольство США в России выступило с призывом к Москве не ограничивать "право граждан на проведение мирных собраний и реализацию права на свободные и честные выборы". Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, позиция иностранных дипломатов является подтверждением, "что посольство США в России вмешивается в несанкционированные митинги".
Гэн Шуан подтвердил – Китай солидарен с Россией по данной ситуации. К тому же, добавил дипломат, действия "некоторых иностранных сил в связи с российскими делами и ситуацией в Сянгане похожи как две капли воды", передает Жэньминь жибао.
Он подчеркнул, что власти России имеют право на сохранение общественного порядка. Когда "западные страны "выпрыгивают и начинают жестикулировать", совершая "мелкие проделки" – такое поведение нельзя рассматривать иначе как "иностранное вмешательство и проявление гегемонизма".
Подстрекательство со стороны других государств недопустимо, констатировал представитель Китая.
Гэн Шуан отметил, что Китай намерен совместно с российской стороной, в соответствии с договоренностями лидеров двух государств, решительно и неизменно укреплять китайско-российские всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, развивать обмен опытом по представляющим взаимный интерес вопросам, усиливать взаимную поддержку, делать более тесным взаимодействие и защищать общие интересы.

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