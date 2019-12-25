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Некоторые важные показатели по нацпроектам не были достигнуты - Путин

25 декабря 2019, 19:24  •  75 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты.
О том, что некоторые важные показатели по национальным проектам не были достигнуты, сегодня заявил российский лидер Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Речь в том числе зашла и о снижении смертности, передаёт Nation News. Российский лидер отметил, что хотя и есть некоторое снижение смертности, но всё же остаётся ряд вопросов, которые нельзя оставить без внимания.
"О чём идёт речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний…" - указал президент.
По его словам, за 10 месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тысяч населения, а ожидалась по итогам 2019 года 575; смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тысяч человек, ожидалась 199,5.

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