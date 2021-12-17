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Некоторые страны ЕС могут не выдержать санкций Минска - МИД Белоруссии

17 декабря 2021, 17:35  •  162 • Политика
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Власти Республики надеются на благоразумие еврочиновников
Некоторые страны Евросоюза могут и не выдержать ответные санкции Минска в отношении коллективного Брюсселя. С таким прогнозом выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Его комментарий размещен на официальном сайте ведомства в пятницу, 17 декабря.
Дипломат отметил, что любые угрозы со стороны Евросоюза в адрес Республики никак не способствуют решению каких-либо, проблем, наоборот, только усугубляют их.
"На любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. И есть ощущение, что отдельные страны ЕС этот ответ могут уже не выдержать. Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает", – заявил Глаз.
По его словам, прозвучавшие на недавно прошедшем в Брюсселе саммите ЕС очередные угрозы о наложении на Республику новых порций рестрикций совсем не удивили Минск. Агрессивная риторика со стороны Евросоюза становится доминирующей, и "еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем", считает дипломат.
Также он обвинил Брюссель в намеренном формировании у общественности альтернативной реальности по вопросу миграционного кризиса, что зафиксировано в заявлении ЕС. В нем союз требует от Минска допустить на белорусскую границу международные организации. Однако, подчеркнул спикер дипведомства, такие организации со стороны рубежей Республики "работают с первого дня кризиса и до сих пор". Более того, там даже была делегация Евросоюза, что "прекрасно знают" в Брюсселе, указал он.
По мнению дипломата, это делается для того, чтобы "сформировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны, дальше демонизировать страну". А между тем, считает он, что-либо потребовать Евросоюз может лишь от стран, которые в него входят.
"Поэтому им не мешало бы потрудиться потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы над мигрантами и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу", – резюмировал Глаз.
Накануне российский политолог Андрей Суздальцев заявил, чтозападные санкции в отношении Белоруссии оказывают существенное влияние на экономику страны, хотя и не в полной мере. По его утверждению, Республику "выкинули из мировой финансовой системы", поскольку она токсична.
Одновременно, есть подтверждение и прогнозу Глаза. Так, буквально вчера директор порта Клайпеды Альгис Латакас сообщил о начале процесса увольнений из-за ситуации с "Беларуськалием". Сотрудников морской гавани сокращают по причине скорой остановки транзита через Литву продукции белорусского предприятия, против которого Запад наложил санкции, передает "Sputnik Беларусь".

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