Некоторые силы хотят ввести карантин: Хазин раскрыл карты о "напряжённой ситуации"

Экономическая ситуация в России такова, что впору говорить о катастрофе. Мы близки к ней, уверен экономист Михаил Хазин. Своим мнением он поделился в эфире программы "Царьград. Главное", обсуждая с ведущим канала Юрием Пронько последствия пандемии коронавируса. Хазин отметил, что новая самоизоляция будет стоить нам полного краха:

"Если введут снова карантин, чего хотят некоторые силы, то будет катастрофа. И экономически - да, всё было очень плохо. И, кстати сказать, некоторые чиновники уже стали на эту тему говорить. Так, аккуратно... И действительно, ситуация в экономическом плане очень была напряжённая. Примерно 40% населения оказалось и вовсе в катастрофической ситуации. Потому что они не могли зарабатывать и не могли кормить свои семьи. Не все. Но 40% - это много".

Но ещё важнее, что сегодня спад продолжается, отметил Михаил Хазин.

"Обратите внимание, сначала нам сказали летом, что спад закончится в конце 2020 года, потом в конце 2021-го, сейчас уже перенесли на 2022-й. В реальности я не очень понимаю, за счёт какого ресурса это произойдёт. Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, я не верю".

Нам на протяжении восьми лет обещали экономический рост, напомнил Хазин. Однако экономика продолжает стагнировать. А теперь министр финансов России Антон Силуанов говорит, что рост будет. "Но что изменилось?" - спрашивает Хазин.

"Он (Антон Силуанов. - Ред.) не знает экономики. Понимаете, я его помню начальником отдела в Минэкономики. Он всегда был очень абстрактный человек. И по этой причине, в общем, выслушивать его рассуждения на тему о том, как и что будет расти... Кроме того, не забудьте, всегда, во всех, так сказать, управленческих структурах есть бухгалтерия, а есть плановый отдел, или отдел стратегии, или ещё чего-то. Значит, в российском правительстве роль стратегического центра всегда выполняло министерство экономики. Так вот, последние министры этого министерства, которые до этого работали в Минфине, благополучно превратили Минэкономики в департамент Минфина. У нас вообще нет стратегии. У правительства нет стратегии", - подчеркнул Михаил Хазин.

Таким образом, если новые ограничения будут введены так же жёстко, как раньше, "напряжённой ситуации" нам не избежать.