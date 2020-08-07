Неконкурентные преимущества: что стоит за указом Трампа о мерах против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает любые сделки с владельцем популярного приложения TikTok — китайской компанией ByteDance. В Белом доме заявили, что приложение, наряду с китайской соцсетью WeChat, представляет угрозу для национальной безопасности США. Власти страны считают, что TikTok собирает личные данные американцев. По мнению экспертов, действия Трампа можно расценить как популистскую меру, «граничащую с рейдерством».

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проведение любых сделок с компанией ByteDance, владеющей популярным развлекательным приложением TikTok. По мнению хозяина Овального кабинета, TikTok представляет угрозу национальной безопасности США. Схожий указ американский лидер подписал в отношении китайской социальной сети WeChat и её владельца — интернет-конгломерата Tencent.

«Распространение в Соединённых Штатах мобильных приложений, разработанных компаниями Китайской Народной Республики и принадлежащих им, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов», — отмечается в документе, размещённом на сайте Белого дома.

В указе говорится, что приложение TikTok автоматически собирает большие массивы пользовательской информации, например, данные о местоположении, истории просмотров и поиска.

«При таком сборе информации существует риск, что Коммунистическая партия Китая может получить доступ к личной и служебной информации американцев, что потенциально позволит Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, составлять досье с личной информацией для шантажа и заниматься корпоративным шпионажем», — отмечается в указе.

Оба документа (в отношении TikTok и WeChat) вступают в силу через 45 дней после их подписания.

В свою очередь, американское представительство TikTok разместило на своём сайте обращение, в котором подчёркивается, что приложение «никогда не делилось пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергало цензуре контент по его запросу».

В TikTok считают, что «этот исполнительный указ (Трампа. — RT) угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий».

Сетевое давление

Накануне, перед появлением указов Трампа, ограничения против TikTok были введены по линии американского сената. Члены верхней палаты конгресса США от обеих партий единогласно приняли законопроект, запрещающий федеральным служащим, включая самих парламентариев, пользоваться приложением TikTok на правительственных девайсах.

Сенатор-республиканец Джош Хоули внёс этот законопроект на рассмотрение ещё в марте 2020 года, сообщает Forbes, однако особенно актуальным он стал после того, как Трамп заявил о своём намерении запретить пользование видеоплатформой TikTok на всей территории США.

Reuters

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Но ещё до принятия законопроекта Госдеп США, Министерство внутренней безопасности, Пентагон и Администрация транспортной безопасности запретили своим сотрудникам устанавливать приложение на служебные телефоны.

Стоит отметить, что пользующийся популярностью в США TikTok призывали проверить на благонадёжность ещё в 2019 году. Тогда сенаторы Том Коттон и Чак Шумер направили письмо в офис директора Нацразведки с просьбой оценить приложение на предмет сбора персональных данных граждан США и возможности его использования как инструмента вмешательства в предстоящие президентские выборы.

В начале июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти очень серьёзно рассматривают вопрос запрета TikTok и других китайских приложений и социальных сетей, в особенности после того, как на такой шаг пошла Индия.

Напомним, в конце июня власти Индии выпустили постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений, список которых возглавил TikTok. Также были запрещены WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo, мобильная игра Clash of Kings и ряд других приложений. Власти Индии мотивировали своё решение угрозой безопасности страны и суверенитету индийского киберпространства.

Американское подразделение TikTok неоднократно отвергало обвинения со стороны администрации Трампа. Генеральный директор компании Кевин Майер 29 июля заявил, что деятельность социальной сети находится вне политики. По его словам, TikTok остаётся безопасной платформой для десятков миллионов американских семей. Майер также сообщил, что в планах компании создать в Соединённых Штатах 10 тыс. новых рабочих мест за счёт развития бизнеса.

Однако, несмотря на возражения и аргументы со стороны представителей видеоплатформы, 31 июля Трамп озвучил решение о его запрете.

По мнению члена Научного совета при Совбезе России, доктора политических наук Андрея Манойло, американский лидер опасается, что набирающее популярность приложение TikTok может быть использовано против него на предстоящих президентских выборах.

«Это некий инструмент, который может оказаться ящиком Пандоры для них. Google, Facebook, Twitter и все остальные сети тоже собирают персональные данные, но это американские социальные сети, их серверы находятся на территории США, в то время как WeChat и Tiktok расположены в Китае. Одно дело, когда данные собираются и остаются на территории своей страны, другое — когда уходят к стране, которая обозначена противником», — подчеркнул политолог.

Экономический вопрос

Эксперты отмечают, что действия администрации Трампа можно расценить как новый шаг в торгово-экономической войне с КНР, особенно учитывая предложение президента США американским компаниям выкупить бизнес китайской ByteВance — с таким заявлением Трамп выступил 3 августа, буквально через несколько дней после того, как озвучил намерение запретить TikTok в Соединённых Штатах.

Reuters

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В ходе общения с журналистами в Белом Доме Трамп сказал, что не против работы приложения в стране, но только в том случае, если его полностью выкупит «крупная американская компания», например, Microsoft.

Датой завершения сделки он назвал 15 сентября — примерно тогда вступит в силу его указ о запрете работы TikTok в США.

В свою очередь, компания Microsoft 2 августа распространила официальное заявление, в котором подтвердила, что действительно ведёт переговоры с ByteDance о покупке приложения и не только в США, но и в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, а также Индии и Европе. Напомним, по данным агентства Reuters, по всему миру приложением пользуются около 500 млн человек, из них 80 млн — в США, рыночная стоимость TikTok оценивается приблизительно в $50 млрд.

По словам Андрея Манойло, решение Трампа является популистской мерой, направленной на демонстрацию якобы успешной борьбы американского лидера во главе своей администрации с Китаем.

«Теперь, возможно, американцы вернутся на платформы Facebook, Google, YouTube, что увеличит капитализацию американских компаний в этом секторе. Также не исключено, что на это решение могло повлиять недовольство разведки США, поскольку WeChat и TikTok плохо взламываются и контролируются ею», — отметил политолог в разговоре с RT.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT был более категоричен в оценке действий американского президента. По его словам, то, что Трамп предпринял в отношении TikTok, в деловом мире именуется рейдерством.

«Логика американского истеблишмента в последнее время не поддаётся адекватной оценке, потому что её практически нет. Этот процесс сложно назвать правовым, поскольку таковым он не является. Судя по всему, США не собираются возвращаться в правовое поле, пока не создадут для себя очевидные конкурентные преимущества на всех рынках, включая информационный», — заключил эксперт.