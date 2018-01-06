«Некомпетентность и незаконные приказы»: «грузинский легион» вышел из состава бригады ВСУ

Воюющий в Донбассе так называемый «Грузинский национальный легион» вышел из состава Вооружённых сил Украины. По словам участников формирования, такое решение было принято из-за незаконных приказов командира украинской части, в которую они входили. Это уже не первый случай разлада в рядах ВСУ. Так, в декабре прошлого года в ДНР сообщали о внутренних разборках украинских силовиков, в результате которых погибли 17 человек.

Так называемый «Грузинский национальный легион», участвующий в силовой операции в Донбассе, вышел из состава украинских вооружённых сил. Об этом сообщается на странице вооружённого формирования в Facebook. Отмечается, что причиной для такого решения послужили разногласия с командиром бригады, в которой числился «легион».

«Грузинский легион» своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ряды ВСУ отряд покинул ещё 20 декабря 2017 года. Кроме того, упоминается о некой операции, которая, судя по всему, стала последней каплей для грузинских наёмников.

В «легионе» также утверждают, что руководство 54-й бригады пыталось избавиться от грузинских бойцов, которые получили ранения во время этой операции. Им якобы грозят увольнением по несоответствию из-за опасения, что они могут сообщить некоторую компрометирующую информацию о вылазке.

«Проблема состоит в том, что командир 54-й бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов «грузинского легиона», которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира и его приближённых», — говорится в заявлении.

Пока же, как утверждают представители «легиона», украинские военные отняли у них транспорт, личные вещи и амуницию (бронежилеты, каски, прицелы), в том числе и ту, которую передавали волонтёры.

Вне правового поля

«Грузинский национальный легион» стал первым иностранным формированием, которое было включено в состав Вооружённых сил Украины. Подразделение было принято в 2016 году после подписания контракта об участии в силовой операции в Донбассе.

Однако фактически участие в боевых действиях в Донбассе «легион» принимал с 2014 года. По сути, тогда он действовал вне правового поля — ведь закон, разрешающий иностранцам служить в ВСУ по контракту, был принят в 2015 году.

Деятельность «легиона» носила диверсионно-разведывательный характер, также его бойцы участвовали в военных столкновениях. Командиры подразделения неоднократно говорили, что в рядах подразделения находятся только «проверенные люди», которые ранее принимали участие в военных конфликтах. В частности, основатель «легиона» — 38-летний Мамука Мамулашвили — заявлял, что воюет на передовых с подросткового возраста и уже успел побывать на нескольких войнах.

Участник «Грузинского национального легиона»

globallookpress.com

© Oleksandr Rupeta

«Дилетантов мы не берём. Мы принимаем людей, прошедших одну или две войны. У нас есть бойцы, побывавшие в международных миссиях», — рассказывал он польскому изданию Gazeta Wyborcza.

«Уход иностранцев из ВСУ продолжится»

Эксперты сходятся во мнении, что уход грузинских добровольцев стал следствием другой масштабной проблемы — разлада в рядах Вооружённых сил Украины.

«Дело в том, что операция в Донбассе фактически для Украины — большая неудача. Командование и политическое руководство своими действиями ведут к обострению ситуации в этом районе. Поэтому уход иностранцев из ВСУ в районе боевых действий продолжится, как и дезертирство из армии. Потому что все чувствуют бесперспективность своего положения в рядах вооружённых сил», — пояснил RT военный эксперт Владимир Анохин, вице-президент Академии геополитических проблем.

По его словам, внутренние стычки, в том числе и на межнациональной почве, — следствие «неустойчивого политического и нравственного состояния государства».

«Катализатором может быть и недоукомплектованность и недообеспеченность вооружённых сил. Если армия недостаточно обеспечена, то её участники либо становятся мародёрами, либо начинают красть друг у друга, что и вызывает соответствующие реакции. Помимо этого сказывается и отсутствие конкретной цели. Когда ты не знаешь, за что воюешь, то ищешь тех, на ком можно сорвать зло», — заключил эксперт.

В октябре 2017 года военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил доклад, в котором отмечается, что «с 2014 года в рядах Вооружённых сил Украины и остальных подразделений погибли 10 103 человека». При этом данные потери — небоевые. По словам военного прокурора, они произошли по причине нарушения военными устава и их халатного отношения к службе.

«Войско, когда не получает правильной команды и квалификации тех действий, которые происходят в государстве, становится в ступор. <…> Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом и среди военных в частности», — подчёркивал он.

«Потери из-за внутренних противоречий»

Ранее командование самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщало о гибели 17 бойцов ВСУ в результате перестрелок друг с другом. Как отмечал представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, внутренний конфликт между украинскими силовиками идёт уже долгое время.

«Они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 — ранеными. <…> При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — цитировало Басурина РИА Новости.

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По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, стычки между «своими» обуславливаются многочисленными случаями нарушениями устава со стороны украинских командиров.

«На местах сильная самостийность, а крепкой вертикали власти в военном ведомстве нет. Командиры на местах чувствуют себя очень вольготно. Особенно это касается различных добробатов. В ВСУ дисциплина несколько выше, но ненамного. Случайность тут практически исключена. Не могли они друг друга по ошибке принять за противников. Явно они стреляли друг по другу, зная, что ведут огонь по своим», — заявил эксперт в беседе с RT.