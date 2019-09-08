«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность

Европейские страны должны участвовать в международных договорах по контролю над вооружениями, считает министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Такое заявление она сделала после переговоров с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которых обсуждалась в том числе ситуация, сложившаяся после выхода США из ДРСМД. Эксперты отмечают, что в ЕС всё чаще звучат призывы самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью Европы, а не полагаться на США. Однако, по мнению аналитиков, пока европейцы не готовы проводить независимую политику в этой сфере.

Вопросы контроля над вооружениями должны решаться при участии европейских стран. Об этом в интервью газете Le Monde заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

«Исторически договоры о контроле над вооружениями в основном заключались между США и Советским Союзом, а позднее — с Россией. Мы, европейцы, не можем оставаться в стороне и нести потери от разрыва (этих соглашений. — RT). Не очень-то комфортно находиться в зоне досягаемости ракет», — сказала министр.

В тот же день Парли провела переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. Он впервые после вступления в должность посетил Францию. Одной из тем их беседы стала ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О выходе из этого соглашения Белый дом заявил в начале года. 2 августа ДРСМД утратил силу.

«Необходимо заново установить принципы доверия, благодаря которым вооружения в Европе — как обычные, так и ядерные — будут взяты под контроль. Франция стремится создать условия для укрепления европейской безопасности. Этого можно добиться, создав общую стратегическую культуру, расширяя программы сотрудничества между европейскими странами. Но нужна и архитектура», — отметила Парли в интервью Le Monde.

Министр обороны Франции Флоранс Парли и глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции в Париже

AFP

© Zakaria ABDELKAFI

Франция не первый раз выступает с инициативами, касающимися усиления оборонного потенциала стран ЕС и координации их действий в вопросах безопасности. Так, 6 ноября 2018 года в эфире радио Europe 1 французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза усилить интеграцию в военной области.

«Мы вынуждены защищаться от Китая, России и даже Соединённых Штатов», — заявил французский лидер.

Макрон неоднократно выражал обеспокоенность решением США выйти из ДРСМД. В том же интервью Europe 1 он отмечал, что безопасность Европы станет первой жертвой этого решения американского лидера Дональда Трампа.

Обеспокоенность Европы

Заявления французских политиков о необходимости усилить роль Европы в вопросах безопасности вполне закономерны, считают эксперты.

«Европейские партнёры США не заинтересованы в том, чтобы активизировать гонку вооружений. Время подлёта российских ракет до Парижа куда меньше, чем до Нью-Йорка. Пока, конечно, рассуждать на эту тему по меньшей мере преждевременно. Россия не собирается первой начинать гонку вооружений и ставить под потенциальный удар Европу. Однако ясно, что в странах ЕС обеспокоены», — отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Военнослужащие США во время учений НАТО

© Ognen Teofilovski

По его мнению, с прекращением действия ДРСМД Германия и Франция как никакие другие страны ЕС начали испытывать заинтересованность в какой-то новой договорённости, которая гарантировала бы безопасность Европы.

«Берлин и Париж занимают лидирующее положение в Евросоюзе. А место Франции в архитектуре европейской безопасности является особым по определению. Эта страна не только претендует на роль лидера в ЕС. У неё есть большая армия и опыт производства ракет средней и меньшей дальности. Если страны ЕС включатся в какую-либо гонку вооружений, на эту страну лягут не только возможные риски, но и значительные расходы», — отмечает Абзалов.

По мнению руководителя Центра французских исследований института Европы РАН Юрия Рубинского, пока рано говорить о том, что Евросоюз может обойтись без военной помощи США.

«Разговоры идут (и очень активно) о том, чтобы страны ЕС могли проводить собственную политику в сфере безопасности. Однако каких-либо практических шагов в этом направлении пока почти нет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Рубинский подчёркивает, что, несмотря на заявления Макрона, в НАТО роль Европы в решении вопросов, связанных с безопасностью, за последнее время снизилась.

«При Дональде Трампе США взяли жёсткий курс на одностороннее решение всех мировых проблем. Американский президент предпочитает диктовать свою программу действий европейцам, а не позволять им что-то делать самим. Например, он жёстко настаивает на том, чтобы европейские союзники по НАТО довели свои расходы на оборону до 2% ВВП. Это далеко не всем в Европе нравится», — говорит Рубинский.

Архитектура безопасности

Не исключено, что от разговоров об обеспечении собственной безопасности европейцы в конце концов перейдут к делу.

«Интервью, которое дала Le Monde Парли, невозможно было и представить ещё пять лет назад. Сам факт появления разговоров о том, что Европа могла бы проводить собственную политику в сфере безопасности, уже подтверждает, что в настроениях европейцев произошла какая-то перемена. Она связана и с разрушением прежней архитектуры мировой безопасности, и с экономическим противостоянием ЕС и США, которое обострилось благодаря усилиям Трампа», — говорит Абзалов.

По его мнению, страны ЕС могут занять самостоятельную позицию по вопросам безопасности.

«Но это вопрос не ближайшего времени», — считает эксперт.

При этом Абзалов подчёркивает, что выработка общей позиции по какому-либо вопросу, тем более связанному с обороной, всегда была для стран ЕС достаточно сложным делом.

«Возьмём вопросы, касающиеся защиты неба Европы от ракет. Тут совершенно очевидно, что есть позиция Польши, Румынии, Прибалтики. Поляки, скажем, прямо упрашивают США разместить на их территории ракеты. А есть Италия, Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария. Они с разной степенью категоричности и с разными оговорками выступают против того, чтобы на их территории размещалось такого рода вооружение», — пояснил Абзалов.

Одна из самых сложных проблем, с которыми столкнутся европейцы при попытках создания собственной армии или каких-то межгосударственных объединений, гарантирующих безопасность Евросоюза, заключается в существовании НАТО.

«Североатлантический альянс никуда не исчез, его структуры тоже благополучно существуют. США в НАТО доминируют. Без американцев обеспечение безопасности Европы видится с трудом, потому что вся оборонная стратегия стран ЕС строилась с учётом того, что американцы вмешаются и окажут помощь», — отмечает Рубинский.

По мнению экспертов, обеспечение безопасности в Европе невозможно без взаимодействия с Россией. Об этом, в частности, говорил Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время его визита во Францию 19 августа.

«Я думаю, что нам необходимо глубоко переосмыслить эти правила. Я считаю, что необходимо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Европейскому континенту никогда не добиться стабильности и безопасности, не умиротворив и не прояснив отношения с Россией», — подчёркивал французский президент.