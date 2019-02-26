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Некого послать: Украина потеряла Крым и «Евровидение»

26 февраля 2019, 22:39  •  129 • В мире
Национальная общественная телерадиокомпания Украины не подписала договор с певицей Maruv о её участии в «Евровидении». Ранее представлять Украину не позволили сёстрам Опанасюк. Почему киевские власти предпочитают скорее опозориться в Израиле, чем допустить туда тех, кто ассоциируется с Россией?
Автор:
Гасанов Камран
Песенный конкурс «Евровидение» пользуется широкой популярностью в постсоветских странах. Однако в последние годы эта популярность вызвана скорее не блистательными выступлениями, а политическими интригами. До финальной части конкурса в Израиле осталось больше двух месяцев, но с его девизом, похоже, некоторые организаторы уже давно определились.
Звучит он примерно так: «Лучше проиграть «Евровидение», чем отправлять туда тех, кто отрицает аннексию Крыма и даёт концерты в России».
Первыми жертвами этой кампании пали Анна и Мария Опанасюк. Украинским телеведущим не понравилось, что девушки, поющие дуэтом, отказываются считать воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать. Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами… Крым — наш с моей сестрой. Это наш дом, где мы родились. Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы? Мне кажется, Украина потеряла Крым,
— заявила одна из девушек в эфире телеканала ATR.
Анна и Мария Опанасюк. Фото: www.globallookpress.com
Сестёр начали оскорблять в соцсетях и медиа, им угрожали. Их родителей, включая мать Ларису Опанасюк, которая является вице-премьером Крыма и получила российскую медаль за возвращение полуострова, внесли в базу «Миротворец». По словам певиц, им фактически поставили условие: либо они считают родителей изменниками, либо не едут на «Евровидение». На это хамство девушки могли ответить только бойкотом международного конкурса.
Следующей жертвой антироссийской кампании оказалась певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун). Хотя она согласилась считать Крым частью Украины, но и с ней нашли к чему придраться. Украинским властям не понравилось, что певица выступает с концертами в России. Вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в своём Twitter, что артисты, которые «гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», не имеют права представлять Украину.
Виважене рішення Суспільного ТБ щодо «Євробачення». Українське. Не «гібридне». Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю усіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні!
— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 февраля 2019 г.
По сути, Maruv открытым текстом сказали, что если она хочет ехать на «Евровидение», то пусть отказывается от запланированных концертов в Москве, Петербурге, Казани и Сочи и Геленджике.
Певица Maruv. Фото: www.globallookpress.com
Певица согласилась было и на это. Но вдруг появились новые кабальные условия. На время конкурса Maruv должна была стать культурным послом Украины. И киевские власти хотели, чтобы она выражала мнение украинской общественности в мире. Говоря простым языком, певицу принуждали к политическому пиару, неотъемлемой частью которого является антироссийская пропаганда.
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Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я его подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но я не готова выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене,
— написала исполнительница в Instagram.
Как стало известно сегодня, Национальная общественная телерадиокомпания Украины и Maruv не смогли подписать договор о её участии в «Евровидении». Будет ли она теперь выступать в России, пока неизвестно.
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Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)
Травля деятелей культуры и спорта стала на современной Украине повсеместной. Один из таких примеров — критика в адрес украинского футболиста Андрея Ярмоленко. В сентябре 2018 года директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк официально потребовал от него не давать интервью на русском языке.
«В Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители», — написал Несенюк на своей странице в Facebook.
Если вернуться к «Евровидению», то можно сказать, что Украина лишилась прекрасных исполнительниц, которые, возможно, принесли бы ей очередную победу. Ситуацию лучше всего описывает известная поговорка: «Назло маме отморожу уши». Киевский режим ясно даёт понять, что «Евровидение» для него — это вовсе не песенный конкурс, а что-то вроде трибуны ООН или Совета Европы. Киев предпочитает отправлять сюда таких певиц, как Джамала, которые трубят о гонениях на крымских татар и сеют вражду между Россией и Украиной, а не тех, кто готов нести мир и объединить русский и украинский народы.

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