Некогда отдыхать

Главу КНР Си Цзиньпина в этом году преследовали проблемы - от торговой войны с Соединенными Штатами до кризиса в Гонконге и международной критики по поводу ситуации с соблюдением прав человека. Но после столь непростого периода его перспективы на 2020 год выглядят еще хуже.

Китай мог закончить торговую войну с США в мае прошлого года, тем самым придав значительный импульс своей экономике. Тем не менее в последний момент китайские лидеры отказались от своих обязательств по ряду вопросов, которые американские переговорщики посчитали урегулированными. Поскольку США также понесли высокие издержки в результате торговой войны, президент Дональд Трамп пришел в ярость и отомстил.

Помимо введения новых тарифов, Дональд Трамп наращивал усилия по ограничению доступа Китая к жизненно важным технологиям. Менее чем через две недели после провала переговоров по торговому соглашению он подписал распоряжение, запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от производителей, которые его администрация сочла угрозой национальной безопасности. Основным из них является китайский технический гигант Huawei, на который Трамп уже давно нацелился.

В то время как США и Китай объявили о договоренности по условиям «первой фазы» нового торгового соглашения, технологическая война и противостояние между двумя державами будут продолжаться. Это означает, что проблемы Си не исчезнут, учитывая постоянную экономическую зависимость Китая от внешнего мира и важность повышения уровня жизни для поддержания законности однопартийного правления.

Дальнейшие риски исходят от Гонконга, который охвачен худшим политическим кризисом с момента его возвращения под контроль Китая в 1997 году. Все началось с того, что поддерживаемый Китаем руководитель предложил законопроект, который облегчит выдачу Пекину подозреваемых в совершении преступлений. Рассматривая это как часть кампании центрального правительства по установлению более жесткого контроля над особым административным районом, люди вышли на улицы в знак протеста.

Правительство отказалось отступать, поэтому протестующие стали агрессивнее, и их число выросло. Коммерческий центр Азии быстро превратился в зону боевых действий, где полицейский спецназ использует слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, которые отвечают коктейлями Молотова и кирпичами. Несмотря на тысячи арестов, протестующие не показали никаких признаков отступления.

Очередным ударом для китайских властей стали результаты выборов, состоявшихся в конце ноября. На них почти три миллиона избирателей поддержали демократические силы, которые получили 388 из 452 мест. Теперь репрессии, подобные резне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, могут привести к обратным последствиям, а это значит что у Си останется не так много вариантов.

Си получил еще один серьезный удар в ноябре, когда в распоряжении американских СМИ оказались более 400 страниц правительственных документов, касающихся массовых репрессий этнических меньшинств, в частности мусульманских уйгуров, в регионе Синьцзян. Только инсайдеры китайского правительства имели доступ к таким чувствительным материалам, и, возможно, преднамеренно организовали утечку, чтобы подорвать его положение на международной арене.

По теме 1163 Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге Американский лидер Дональд Трамп обратился в Twitter к председателю КНР Си Цзиньпину с предложением о личной встрече, на которой политики смогли бы обсудить протестные акции в Гонконге.

Си также теряет свою власть на Тайване. В конце прошлого года правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия за независимость, во главе с президентом Цай Инь-венем, потерпела болезненное поражение на всеобщих выборах. Но с тех пор как в Гонконге вспыхнули протесты, Цай представила себя защищающей Тайвань от марионеток китайского правительства, которые приняли бы модель «одна страна, две системы». Цай теперь, похоже, хочет добиться уверенной победы на президентских выборах в следующем месяце.

Си может винить только себя - или, точнее, чрезмерную централизацию власти. Торговые споры с США, опасения по поводу китайского вмешательства в Гонконге и этническая напряженность в Синьцзяне - все это предшествовало приходу Си к власти в конце 2012 года. Но коллективное руководство Китая, пусть и коррумпированное и нерешительное, сумело ограничить эскалацию этих кризисов. Например, когда в 2003 году более полумиллиона человек в Гонконге протестовали против предложенного закона о национальной безопасности, правительство Китая сразу же согласилось на снятие его с повестки дня.

Однако, поскольку Си сосредоточил политическую власть в своих руках, процесс принятия решений изменился. Те, кто надеется повлиять на политику, должны получить доступ к самому Си, и у них есть все стимулы поддержать его предпочтения. Аналогичным образом, коллеги Си в постоянном комитете Политбюро, опасаясь проявить нелояльность, не хотят говорить то, что может пойти в разрез с мнением лидера. Они знают, что предложение альтернативного подхода может рассматриваться как прямой вызов авторитету Си.

Нетерпимость Си и неготовность слушать других сделали его правительство гораздо более склонным к ошибкам. Еще хуже то, что эта явно неэффективная или контрпродуктивная политика вряд ли будет изменена.

На данный момент власть Си, вероятно, устойчива. Но с учетом того, что решения и дальше будут приниматься на самом верху, он станет уязвимым для новых вызовов. Действительно, 2020 год может оказаться еще худшим для Си.