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«Нехватка здравомыслия»: премьер Польши призвал увеличить танковые войска для защиты Европы от России и ИГ

17 февраля 2018, 23:24  •  159 • В мире
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно «больше танков и меньше аналитических центров». Эту необходимость он объяснил угрозой, которая исходит от «Исламского государства»* и Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал заявления о «российской угрозе» иррациональным мифом и результатом «нехватки здравомыслия». Почему польские власти призывают увеличить численность войск в Европе — в материале RT.
 
Reuters
 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков, чтобы защищаться от России и террористической организации «Исламское государство». Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам нужно больше сотрудничать друг с другом. Нам нужно больше танков и меньше аналитических центров, которых и так у нас достаточно. Дело в том, что нам просто нужно больше действовать, чем говорить, учитывая нынешний, более гибридный стиль диалога, навязываемый некоторыми игроками, такими как ИГ* и Россия», — сказал польский премьер на конференции.

Он добавил, что защита границ должна быть одним из приоритетов Европы, если она «хочет идти вперёд». 

«Для меня более сильная Европа — это Европа с лучшим оборонным сектором, с более тесным сотрудничеством в этом секторе и с большей защитой границ», — подчеркнул Матеуш Моравеций.

По словам польского премьер-министра, Россия внесла тему информационной войны «в повестку европейской и мировой политики».

«Когда мы говорим о европейской безопасности, то мы должны понимать, что российский вопрос перестаёт быть вопросом только Центральной или Восточной Европы, он встаёт перед всей Европой и НАТО», — добавил он, призвав все страны НАТО исполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборонные нужды.

  • globallookpress.com
  • © Jakob Ratz

«Воевать они не собираются»

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что Польша на самом деле не планирует воевать с Россией, так как осознаёт реальную расстановку сил. 

«В Польше, по большому счёту, неглупые люди сидят наверху. И они прекрасно понимают, что в случае реального конфликта с такой военной махиной, как Россия, Польшу раздавят в считанные дни. Понятное дело, они не собираются воевать ни с кем, и уж обороняться точно. Они собираются зарабатывать деньги. И выжимать их из тех, кто готов за это дело платить», — считает политолог. 

По его словам, размещением новых баз на своей территории Варшава хочет привлечь больше денег в государственную казну.

«Больше танков — это значит больше военных баз. Будет много баз — будут большие поступления в польский бюджет. Крупные группировки НАТО на территории Польши — колоссальное обеспечение, которое реализуется путём заключения подрядов с местными производителями. Это также строительство инфраструктуры вокруг этих баз, создание рабочих мест, плюс деньги за аренду этих баз, которые должны пойти в польский бюджет. Аналитические центры не стоят ничего, поскольку снимается небольшой офис. И чтобы аналитический центр заработал, достаточно иметь квалифицированных сотрудников — не поляков и закупить для них ручки, столы и прочие вещи», — заметил Манойло в разговоре с RT. 

Кроме того, по мнению профессора, Польша просто спекулирует на теме «российской угрозы».

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«Сейчас два информационных спекулятивных тренда. Первый — мифическая угроза со стороны России. Второй — это угроза со стороны ИГ. Если бы игиловцы бегали по Польше, тогда польский премьер потребовал бы создание баз ещё и против ИГ. Но вот беда, игиловцы не бегают по Польше. Значит, остаётся только один информационный тренд, который Польша эксплуатирует вполне предсказуемо», — добавил профессор.

Американский заказ

Польские политики, делая подобные заявления, отрабатывают заказ американского истеблишмента. Такое мнение выразил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Задача Америки — размещение и усиление уже размещённых вооружений на чужих территориях. Танк — это не совсем орудие обороны, это в большей степени орудие нападения, которое нужно не для мелких локальных конфликтов. Танк в данной ситуации — это оружие более глобальных военных действий. Также нужно понимать, что если США разместят сто танков дополнительных, это не решит ход какого-либо сражения с более мощным противником, таким, как Россия. Но это решит определённые экономические и политические проблемы, которые существуют у США», — отметил он.

Всеми силами, подобными аналитическим центрами по сбору разведданных, в Европе руководит министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис, который и был главным спикером мюнхенской конференции, подчеркнул эксперт. А поляки, по словам Дрозденко, своими заявлениями «только продвигают его позицию».

«Факты есть факты. Россия ни на кого не нападала. Америка нападает на всех подряд. Ну от кого тогда ждать угрозы?» — заметил он.

Напомним, с 16 по 18 февраля в Мюнхене проходит 54-я конференция по безопасности. 

Президент Украины Пётр Порошенко в своём выступлении обрушился с обвинениями в адрес России и призвал запретить демонстрацию российского флага в мире. Кроме того, он назвал действия РФ «попранием демократических свобод».

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В завершение он показал присутствующим «простреленный» флаг ЕС, назвав его символом границ Евросоюза на востоке Украины, и обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления о российской угрозе некоторыми странам иррациональным мифом, который породило непонимание России.

«За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти «золотую середину» в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о «подмастерье», которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от брексита до каталонского референдума», — сказал министр иностранных дел России на конференции в Мюнхене.

  • Reuters

Он подчеркнул, что оба стереотипа глубоко ошибочны. 

«Они свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны», — отметил Лавров.

Стоит напомнить, что в Польше уже не в первый раз называют Россию главной угрозой. В конце января с таким заявлением на форуме в Давосе выступил всё тот же глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Я серьёзно отношусь к угрозе со стороны России. То, что она делает на Украине, — это очень опасно. Поэтому мы говорили с нашими партнёрами в ЕС и США, в том числе в Давосе, о том, как справляться с этой угрозой», — заявил тогда Моравецкий.

Кроме того, ранее, на встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном польский премьер попросил Вашингтон распространить санкции на строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Польша рассматривает проект как инструмент политического давления. А в интервью изданию Die Welt он и вовсе назвал «Северный поток — 2» «ненужным и вредным проектом, который разделяет западную общественность».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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