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«Нехватка здравомыслия»: премьер Польши призвал увеличить танковые войска для защиты Европы от России и ИГ
17 февраля 2018, 23:24 • 159 • В мире
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно «больше танков и меньше аналитических центров». Эту необходимость он объяснил угрозой, которая исходит от «Исламского государства»* и Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал заявления о «российской угрозе» иррациональным мифом и результатом «нехватки здравомыслия». Почему польские власти призывают увеличить численность войск в Европе — в материале RT.
Reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европе нужно больше танков, чтобы защищаться от России и террористической организации «Исламское государство». Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что защита границ должна быть одним из приоритетов Европы, если она «хочет идти вперёд».
«Для меня более сильная Европа — это Европа с лучшим оборонным сектором, с более тесным сотрудничеством в этом секторе и с большей защитой границ», — подчеркнул Матеуш Моравеций.
По словам польского премьер-министра, Россия внесла тему информационной войны «в повестку европейской и мировой политики».
«Когда мы говорим о европейской безопасности, то мы должны понимать, что российский вопрос перестаёт быть вопросом только Центральной или Восточной Европы, он встаёт перед всей Европой и НАТО», — добавил он, призвав все страны НАТО исполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборонные нужды.
«Воевать они не собираются»
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что Польша на самом деле не планирует воевать с Россией, так как осознаёт реальную расстановку сил.
По его словам, размещением новых баз на своей территории Варшава хочет привлечь больше денег в государственную казну.
«Больше танков — это значит больше военных баз. Будет много баз — будут большие поступления в польский бюджет. Крупные группировки НАТО на территории Польши — колоссальное обеспечение, которое реализуется путём заключения подрядов с местными производителями. Это также строительство инфраструктуры вокруг этих баз, создание рабочих мест, плюс деньги за аренду этих баз, которые должны пойти в польский бюджет. Аналитические центры не стоят ничего, поскольку снимается небольшой офис. И чтобы аналитический центр заработал, достаточно иметь квалифицированных сотрудников — не поляков и закупить для них ручки, столы и прочие вещи», — заметил Манойло в разговоре с RT.
Кроме того, по мнению профессора, Польша просто спекулирует на теме «российской угрозы».
«Сейчас два информационных спекулятивных тренда. Первый — мифическая угроза со стороны России. Второй — это угроза со стороны ИГ. Если бы игиловцы бегали по Польше, тогда польский премьер потребовал бы создание баз ещё и против ИГ. Но вот беда, игиловцы не бегают по Польше. Значит, остаётся только один информационный тренд, который Польша эксплуатирует вполне предсказуемо», — добавил профессор.
Американский заказ
Польские политики, делая подобные заявления, отрабатывают заказ американского истеблишмента. Такое мнение выразил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
«Задача Америки — размещение и усиление уже размещённых вооружений на чужих территориях. Танк — это не совсем орудие обороны, это в большей степени орудие нападения, которое нужно не для мелких локальных конфликтов. Танк в данной ситуации — это оружие более глобальных военных действий. Также нужно понимать, что если США разместят сто танков дополнительных, это не решит ход какого-либо сражения с более мощным противником, таким, как Россия. Но это решит определённые экономические и политические проблемы, которые существуют у США», — отметил он.
Всеми силами, подобными аналитическим центрами по сбору разведданных, в Европе руководит министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис, который и был главным спикером мюнхенской конференции, подчеркнул эксперт. А поляки, по словам Дрозденко, своими заявлениями «только продвигают его позицию».
«Факты есть факты. Россия ни на кого не нападала. Америка нападает на всех подряд. Ну от кого тогда ждать угрозы?» — заметил он.
Напомним, с 16 по 18 февраля в Мюнхене проходит 54-я конференция по безопасности.
Президент Украины Пётр Порошенко в своём выступлении обрушился с обвинениями в адрес России и призвал запретить демонстрацию российского флага в мире. Кроме того, он назвал действия РФ «попранием демократических свобод».
В завершение он показал присутствующим «простреленный» флаг ЕС, назвав его символом границ Евросоюза на востоке Украины, и обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления о российской угрозе некоторыми странам иррациональным мифом, который породило непонимание России.
«За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти «золотую середину» в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о «подмастерье», которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от брексита до каталонского референдума», — сказал министр иностранных дел России на конференции в Мюнхене.
Он подчеркнул, что оба стереотипа глубоко ошибочны.
Стоит напомнить, что в Польше уже не в первый раз называют Россию главной угрозой. В конце января с таким заявлением на форуме в Давосе выступил всё тот же глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
«Я серьёзно отношусь к угрозе со стороны России. То, что она делает на Украине, — это очень опасно. Поэтому мы говорили с нашими партнёрами в ЕС и США, в том числе в Давосе, о том, как справляться с этой угрозой», — заявил тогда Моравецкий.
Кроме того, ранее, на встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном польский премьер попросил Вашингтон распространить санкции на строительство российского газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, Польша рассматривает проект как инструмент политического давления. А в интервью изданию Die Welt он и вовсе назвал «Северный поток — 2» «ненужным и вредным проектом, который разделяет западную общественность».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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