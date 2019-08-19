Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита

В случае выхода из Евросоюза без соглашения Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, а также c другими проблемами, сообщают британские СМИ со ссылкой на правительственный доклад. Как отмечают эксперты, публикация вызвана внутриполитической борьбой, которая сопровождается давлением на премьер-министра Бориса Джонсона со стороны оппозиционных партий. Глава правительства ранее заявлял, что выведет Британию из ЕС по «жёсткому» сценарию 31 октября, если не достигнет соглашения с Брюсселем. В свою очередь, представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что выход из состава Евросоюза без сделки создаст в стране «условия военного времени».

В случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем (так называемый «жёсткий брексит») в стране могут наступить перебои с жизненно важными ресурсами. Об этом говорится в правительственном докладе Operation Yellowhammer («Операция Йеллоухаммер»), который опубликовала газета The Sunday Times.

Утверждается, что этот отчёт был подготовлен кабинетом министров для выяснения степени готовности Великобритании к выходу из состава Евросоюза без принятия какого-либо соглашения, которое бы регламентировало новый порядок торгово-экономических отношений Лондона и ЕС.

Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил о том, что он готов вывести Британию из Евросоюза по «жёсткому» сценарию, и больше не будет затягивать этот процесс. Соединённое Королевство должно было покинуть состав Евросоюза 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления. Однако правительство Терезы Мэй трижды не смогло согласовать проект соглашения с ЕС с британскими парламентариями, что в итоге привело к её отставке.

В досье Operation Yellowhammer говорится, что в случае выхода без соглашения Великобритания может столкнуться с проблемами со снабжением продовольствием, топливом и медикаментами первой необходимости. В документе также отмечается, что бизнес и граждане страны не готовы ни к одному из возможных сценариев выхода из ЕС.

Проблемы с поставками лекарств и продовольствия возникнут из-за задержек на французской таможне — в докладе говорится, что с ними столкнутся до 85% грузовых транспортных средств. Задержки к проблемам с появлением на прилавках свежих продуктов, и соответственно, к росту цен на продовольствие, утверждается в документах.

В том случае если британские власти отменят пошлины на импорт бензина, это может привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих заводов, утверждают авторы документа. В результате 2 тыс. человек лишатся работы, что может вызвать забастовки.

Также ожидаются серьёзные задержки в работе морских портов и аэропортов, что также скажется на способности Британии снабжать себя товарами и ресурсами первой необходимости.

Первые месяцы после брексита будут действительно сложными, отметил в разговоре с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Джонсону нужно будет быстро перезаключить соглашения с Европейским союзом. Напряжение будет серьёзное, но в принципе инвесторы уже подготовились к такому варианту развитию событий. «Хороших» вариантов выхода у правительства Великобритании не осталось в принципе», — пояснил он.

Контейнеровоз в порту Саутгемптон, Великобритания

Reuters

© Peter Nicholls

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, к концу света, который описывается в этом документе, брексит не приведёт.

«Это «страшилка» для Евросоюза, публикация которой рассчитана на то, чтобы Брюссель смягчил свою позицию. Отрицательные последствия у жёсткого брексита, конечно, будут, но будут они и для Европы», — отметил эксперт.

Брутер напомнил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал Великобритании новую «замечательную» торговую сделку, и с приходом Джонсона ожидается переориентация Соединённого Королевства на США в экономическом и политическом плане.

«Британия и так давно является политической колонией США, а теперь это будет оформлено и документально. Лондону не нужно будет связывать себя обязательствами с какими-либо континентальными проектами. Да, жёсткий брексит — это серьёзно, но апокалипсиса он не вызовет», — подчеркнул он.

Реакция британских политиков

В политических кругах Британии публикация доклада газетой The Sunday Times вызвала предсказуемую реакцию — противники выхода из ЕС используют его как подтверждение своих наихудших прогнозов, тогда как сторонники брексита призывают не нагнетать обстановку.

Так, представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что выход из состава ЕС без сделки создаст в стране «условия военного времени».

«Люди ужаснутся от того, что Борис Джонсон и консерваторы готовы реализовать план, который приведёт к нехватке медикаментов, продовольствия и топлива. Во время агитационной кампании в преддверии референдума Борис Джонсон обещал совсем не это. Брексит всю страну поставил в унизительное положение», — приводит его слова газета Daily Mirror.

В ответ министр энергетики Кваси Квартенг в правительстве Джонсона заявил, что 31 октября правительство будет «в полной мере готово к выходу без соглашения».

«Я считаю, что среди населения пытаются посеять страх, и многие люди поддаются запугиванию и тому подобному. Мы должны подготовиться к выходу без соглашения. Премьер-министр Тереза Мэй создала Министерство по вопросам выхода из ЕС и прошлым летом обозначила его мандат как подготовка к выходу без сделки, на чём мы и были сосредоточены», — цитирует министра издание Daily Mail.

По его словам, 31 октября Великобритания будет «полностью готова к выходу без соглашения».

В свою очередь, бывшие члены кабинета министров, консерваторы Иэн Данкан Смит и Оуэн Патерсон заявили, что утечка документов по «Операции Йеллоухаммер» — свидетельство «заговора истеблишмента с целью посеять ужас в сердцах людей».

«Один тот факт, что данный документ журналисты «нашли» в пабе в районе Вестминстер, уже всё говорит об этом продолжающемся заговоре истеблишмента с целью посеять ужас в сердцах людей. Необходимо положить конец подобным злоупотреблениям на госслужбе», — отмечается в совместном заявлении политиков.

Шанс для оппозиции

Напряжённой ситуацией вокруг выхода Британии из ЕС могут воспользоваться политические противники Бориса Джонсона и Консервативной партии. Так лидер лейбористов Джереми Корбин 14 августа заявил, что вынесет на голосование вотум недоверия кабинету Джонсона, чтобы предотвратить «катастрофический» выход из ЕС без соглашения.

Джереми Корбин

Reuters

© Simon Dawson

Парламентское преимущество Джонсона составляет всего один голос, что делает его уязвимым перед вотумом недоверия. В случае успеха Корбин пообещал сформировать «переходное правительство», которое добьется от Брюсселя новой отсрочки по брекситу, а затем проведёт новые парламентские выборы.

Появление досье вызвано внутриполитической борьбой, которая в том числе сопровождается давлением со стороны Лейбористов, считает Дмитрий Абзалов.

«Оппозиция в лице лейбористов и Корбина хочет запугать избирателей таким «жёстким» брекситом и инициировать второй референдум. Но этот вариант также будет катастрофичным, поскольку фактически игнорирует запрос населения на выход из ЕС», — отметил эксперт.

Абзалов подчеркнул, что «Консервативная партия сейчас хочет побыстрее выйти из состава Евросоюза, а потом уже как можно быстрее пересмотреть отношения с Европой, для чего также запугивает Брюссель последствиями «жёсткого» брексита».

Кроме того, Корбин готовит вынесение вотума недоверия правительству и для того, чтобы его поддержали и консерваторы, у которых есть необходимые голоса, нужно напугать их умеренную часть, добавил эксперт.

Тема проведения повторного референдуме о выходе из состава ЕС не стоит на повестке дня, поскольку это поставит под вопрос статус уже принятого решения, отметил Брутер.

«Если решение о выходе соответствует волеизъявлению избирателей, никакого повторного волеизъявления быть не может», — подчеркнул эксперт.

Корбин и лейбористы могут вынести вотум недоверия правительству, но даже те консерваторы, которые не одобряют намерение Джонсона провести жёсткий брексит, не поддержат этот вотум, подчеркнул Брутер.

«Поэтому главный адресат публикации доклада — это Евросоюз. Джонсон хочет выторговать дополнительные бонусы, которые позволят ему принять решение о том, что «жёсткого» брексита всё-таки не будет. Но, учитывая характер еврочиновников и ситуацию в самом ЕС, они не могут пойти на уступки», — считает аналитик.

По мнению Брутера, «новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет такого же опыта сложных переговоров как и её предшественник Жан-Клод Юнкер, и её возможности гораздо меньше».

«Джонсон хочет убедить всех в том, что если Европа не пойдёт на уступки, то другого выхода у него просто нет», — заключил эксперт.