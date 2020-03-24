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Нехватка коек и лампочек: ФСИН проверяет сообщения о массовых нарушениях прав заключённых в подмосковном изоляторе

24 марта 2020, 00:30  •  14 • В России
ФСИН Московской области начал служебную проверку в СИЗО-10 в Можайске, где содержащиеся под стражей сообщили, что вынуждены спать по очереди из-за нехватки коек и чистить зубы просроченной шесть лет назад пастой. После посещения изолятора членами Общественной наблюдательной комиссии выяснилось, что во многих камерах фактически нет света, поскольку у учреждения нет денег на покупку лампочек. Кроме того, заключённые рассказали о давлении администрации путём отключения отопления и лишения их прогулок.
 
РИА Новости © Алексей Филиппов
 

Члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области, в которую входит корреспондент RT Даниил Ломакин, выявили многочисленные нарушения условий содержания заключённых в СИЗО-10 в городе Можайске. В ходе трёх проверок, которые проводились 3, 6 и 18 марта 2020 года, заключённые рассказали правозащитникам, что вынуждены «спать по очереди» из-за нехватки коек, не получают медицинского обслуживания, а на прогулки могут выходить не ежедневно, как это положено, а лишь раз в неделю. ФСИН начала проверку.

Койки, лампочки и зубная паста

При лимите в 474 человека в СИЗО-10 содержатся более 600 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Из-за переполнения изолятора в некоторых камерах не хватает коек. Например, в одной из камер с шестью койками сидят девять подозреваемых — они вынуждены спать по очереди.

Руководство учреждения отмечает, что, несмотря не существенное превышение лимита, СИЗО не может отказаться принимать арестованных, которых доставляют по решению суда.

Напомним, что в конце января 2020 года Генпрокуратура России заявила о необходимости пересмотреть подход к избранию такой меры пресечения, как заключение в СИЗО, для подозреваемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Как подчёркивали в надзорном ведомстве, «некоторые следственные изоляторы существенно переполнены», в связи с чем есть «несоответствие условий содержания национальным и мировым стандартам».

В число регионов, где проблема, по мнению Генпрокуратуры, наиболее актуальна, входит и Московская область.

Ещё одно серьёзное нарушение, выявленное в СИЗО-10, связано с хозобеспечением.

Так, содержащимся в СИЗО женщинам выдавались гигиенические наборы, срок годности которых закончился ещё шесть лет назад — в 2014 году. Речь идёт о входящих в наборы зубной пасте и женских средствах индивидуальной гигиены.

При этом прямо во время повторной проверки, проведённой в СИЗО через три дня, арестованным выдали новые наборы с неистекшим сроком годности. По словам руководства учреждения, наборов якобы не было на складе, но они были закуплены и доставлены в СИЗО в рекордно короткие сроки.

Ещё одна, менее существенная, но при этом, как отмечают в самой «десятке», неразрешимая проблема — освещение в камерах. В некоторых из них нет обычных ламп, а если и есть, то лишь одна тусклая лампочка на 15 кв. м. При этом запаса лампочек на складе, по словам сотрудников СИЗО, давно нет, а закупить новые они не могут из-за полного отсутствия финансирования.

Кроме того, некоторым заключённым по неизвестным причинам не выдавались положенная посуда, полотенца, чистящие средства для уборки камерных помещений.

Показательный обыск

После первых проверок и фиксации членами ОНК жалоб в некоторых камерных помещениях пропали отопление и электричество. Сами арестованные в беседах с членами ОНК отмечали, что связывают перебои с критикой в адрес администрации СИЗО и расценивают произошедшее как давление на них и наказание за озвученные претензии.

В частности, содержащаяся под стражей Евгения Зарипова в беседе с правозащитниками отметила, что, по её мнению, отключения стали наказанием за обращение к членам ОНК МО при предыдущем посещении.

«Кроме того, нас специально подолгу не выводили на прогулки — только раз в неделю, хотя прогулки должны быть ежедневными, — добавила Зарипова. — После одного из мероприятий ОНК сотрудниками СИЗО-10 был проведён ещё и показательный обыск в камере».

Руководство учреждения пояснило правозащитникам, что отключения были связаны с неполадками, однако задокументированных доказательств этой версии предоставить не смогло.

Книги и медкнижки

Не хватает в СИЗО и сотрудников: некомплект составляет 14 человек, которые должны занимать разные должности. Так, например, многие содержащиеся в изоляторе сетуют, что неделями не получают книги и периодические издания из библиотеки из-за отсутствия помощника у библиотекаря.

Жалуются заключённые и на неоказываемую должным образом медицинскую помощь.

Одна из самых серьёзных жалоб — на произошедший «по вине сотрудников СИЗО» выкидыш. Так, заключённая Наталья Клыкова (имя изменено. — RT) утверждает, что попала в изолятор в конце 2019 года на пятом месяце беременности. По словам подозреваемой, врачи «отказались признавать беременность», и добиться осмотра гинекологом в изоляторе ей не удавалось до тех пор, пока не началось кровотечение, за которым последовала потеря ребёнка.

Еще одна заключённая, Екатерина Попова (имя изменено. — RT), неоднократно жаловалась членам ОНК, что, находясь в СИЗО-10, не может добиться от врачей назначения медицинской комиссии для назначения особой диеты. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомились правозащитники, у женщины диагностирована почечная недостаточность — врождённое отсутствие одной почки.

В пресс-службе ФСИН России RT сообщили, что по факту поступившего из редакции запроса, а также на основании актов о проведении контрольных мероприятий членами областного ОНК в УФСИН России по Московской области назначена служебная проверка.

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