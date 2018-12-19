Неканонические дети капитана Флинта

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Недавний скандал с эсэсовской символикой в украинской армии закончился неуклюжими оправданиями украинцев. Явно жёстко проработанный начальством десантник-нацист опубликовал плаксивое заявление, что "он не знал". Якобы "думал, это не эсэсовский символ, а пиратский флаг".

Под пиратским флагом прошло и главное мероприятие уходящего года, по версии Петра Порошенко, – так называемый объединительный собор.

Каноническая Украинская православная церковь продемонстрировала удивительное мужество и единство. Такую степень стойкости от неё даже не ожидали, учитывая то, что в последние десятилетия нарукополагали в священники достаточно большое количество и украинствующих граждан с фигой в кармане, и просто соглашателей-священников и епископов.

Кто знает, как повёл бы себя покойный митрополит Владимир (Сабодан), но его преемник, митрополит Онуфрий, держится в высшей степени достойно. Он отправил обратно в Стамбул варфоломеевский ультиматум и не благословил никого из православных участвовать в лжесоборе. На церковном языке, запретил.

В итоге, несмотря на запугивания священников, многократные вызовы "на разговор" в политическую полицию СБУ и к чиновникам, даже несмотря на попытки похитить и привезти силой на лжесобор, туда прибыли только двое — митрополит без епархии Александр (Драбинко) — известный всем номенклатур-националист и винницкий митрополит Симеон. Для Симеона в этот же день даже по-пиратски отрейдерили винницкий кафедральный собор. Очевидно, что это была своеобразная гарантия Симеону от Порошенко.

Закономерно, два изменника-иерарха уже отчислены из канонической церкви. Об этом заявил её спикер, архиепископ Климент (Вечеря). Как будет оформлено отчисление — мы увидим в ближайшие дни. Но и в новой лжецеркви Симеону и Драбинко руководящих постов не дали. Предателей не любит никто. И это даже несмотря на то, что оба являются законными архиереями в отличие от филаретовцев. Точнее, до вчерашнего дня являлись.

Итак, благодаря непоколебимой позиции Онуфрия даже совокупное количество представителей канонической Церкви и микроскопической УАПЦ на лжесоборе в сумме намного меньше, чем делегатов от основной раскольничьей группировки — "Киевского патриархата". Поэтому ничего странного, что подавляющее большинство кэпэшников проголосовали за ставленника "Филарета" — лжемитрополита Епифания. 39-летнего "доктора богословия", чьи богословские труды никому не известны, а в Выдубецком монастыре, настоятелем которого он является, нет монахов, но есть позорный кабак. Теперь основная интрига новой лжецеркви снова вернётся к "Филарету" — какую он себе должность теперь захочет "выкрутить", имея контрольный пакет голосов в новой структуре. Пока что он называет себя анекдотически — "почётный патриарх".

Что же теперь нужно ожидать?

Варфоломею:

Варфоломей получил мало. Авторитет же его упал. Вместо перехода в его новую структуру половины или трети епископов, епархий и приходов канонической церкви он, по сути, просто легализовал филаретовский раскол. УПЦ КП. Как на это смотрят другие православные церкви мира? Неодобрительно. Показательно, что ни одна из них не прислала приветствия порошенковско-варфоломеевскому лжесобору.

Варфоломей может попытаться компенсировать потерю авторитета получением контроля над долей церковного имущества на Украине через создание своих "ставропигий", отъем под них древних святынь и сохранение контроля над управлением новой "церковью". Но стоит ли это потери авторитета в мировом православии? Варфоломей, таким образом, полностью втягивается в украинское болото и превращается из мирового духовного лидера в регионального игрока, "одного из многих", соревнующихся за остатки церковного имущества. Кстати, обе раскольничьи группировки продолжают существовать как юридические лица — и УПЦ КП, и УАПЦ…

Порошенко:

Не зря же Порошенко устроил из "собора" шоу, достойное провинциального цирка. Митинг (митинг!) вёл актёр с Западной Украины, волей Майдана ставший министром культуры Украины. Киев заполонили автобусы с преимущественно западноукраинскими номерами. Их несчастных пассажиров-бюджетников (атеистов, греко-католиков, неопределившихся) под административным нажимом заставили простоять целый день на холодной площади, где им пришлось согреваться водкой и колбасой. Привезённый народ развлекали (напомню, это же церковное мероприятие как бы!) провинциальные исполнители народных песен и малобюджетные певцы третьего-четвёртого ряда.

Порошенко будет максимально раскручивать свой успех. Хоть что-то ему слепить удалось. И пусть вместо полноценной автокефалии он получит жёстко подчинённую Варфоломею митрополию Константинопольского патриархата, это не помешает президенту Украины постоянно подчёркивать свой успех в реализации лозунга "Прочь от Москвы!". В конце концов, кого среди противников русского православия реально интересует какая-то там автокефалия или то, будет ли благодать в новой лжецеркви? То, что получилось, не есть и не будет церковью. Это всего лишь инструмент для пиара Порошенко и для отъёма имущества у настоящей церкви.

Митрополиту Онуфрию:

"Пиратский собор" не зря сопровождался одновременным рейдерским захватом кафедрального храма в Виннице. Пиратский захват показал всю цену уверениям украинских властей о том, что захватов не будет и права всех верующих будут одинаково защищаться. Да даже в речи Порошенко после лжесобора звучали неприкрытые угрозы в адрес священников, "ориентирующихся на Москву".

Теперь настоящую православную церковь Украины ждёт исповедничество. Ждёт очищение и настоящие вершины святости. Порошенко будет мстить. Мстить за несогласие епископов и священников. Мстить за провинциальную бездарность и жлобство "объединительного собора". Мстить за ничтожество всего украинского самостийного околоцерковного проекта. Храмы будут отнимать, а священников силой и угрозами заставлять вступать в Константинопольский патриархат.

Онуфрия запретят называть его законным титулом — митрополит Киевский и всея Украины. Варфоломей отдаст титул самозванцу Епифанию.

Впрочем, к этому всё шло. Сложно было этого не увидеть. Сегодня события в этой части нашего Отечества, в Юго-Западной, Киевской Руси близятся к самой жестокой, завершающей стадии. Не зря написано в Евангелии: "Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец"…

Алексей Селиванов

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Фото: obozrevatel.com

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