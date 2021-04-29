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Неизвестный враг поражает американцев "энергетической атакой" в США

29 апреля 2021, 19:45  •  256 • Политика
Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photo/www.globallookpress.com
Загадочные инциденты довели граждан до тошноты и заставили власти снова заговорить о "гаванском синдроме"
Федеральные агентства США расследуют по крайней мере два инцидента на территории страны, в том числе один возле Белого дома в ноябре 2020 г., похожие на загадочные атаки при помощи "направленной энергии", которые привели к болезненным симптомам у десятков американских сотрудников за рубежом. Об этом сообщает сегодня телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с данным вопросом.
Хотя Пентагон и другие агентства, занимающиеся данной проблематикой, не пришли к четким выводам о том, что же в реальности произошло, вызывает тревогу сам факт возможного нападения так близко от главной резиденции президента США в Вашингтоне, говорится в статье.
Этот инцидент случился недалеко от Эллипса – большой овальной лужайки на южной стороне Белого дома. В результате воздействия неизвестного происхождения один из чиновников Совета нацбезопасности США почувствовал тошноту.
В другом эпизоде, который произошел в 2019 году, пострадал сотрудник Белого дома. Он испытал аналогичные ощущения во время своей прогулки с собакой в штате Вирджиния, граничащем с Вашингтоном.
Американским властям эти случаи напомнили похожие ЧП, которые происходили с персоналом Штатов на Кубе, а затем в Китае и в других странах, их связали с некими "акустическими атаками", а реакцию на них стали называть "синдромом Гаваны" – люди испытывали давление в ушах, головокружение, тошноту, частичную потерю слуха.
Те, кто заболел, проинформировали о симптомах сотрудников ЦРУ и Госдепа, находившимся за границей, и чиновники быстро начали расследовать подобные инциденты.
Напомним, буквально на прошлой неделе американская газета Politico сообщила, что военные Пентагона в Сирии якобы могли подвергнуться атаке "направленной энергии", в результате чего у нескольких силовиков проявились "симптомы гриппа". Минобороны уведомило об этих инцидентах, в том числе о происшествии у Белого дома, Сенат и Палату представителей.
В публикации утверждалось, что должностные лица подозревают Россию в причастности к этим ЧП, однако никаких доказательств издание не привело.

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