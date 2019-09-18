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Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
18 сентября 2019, 18:39 • 123 • Украина
На мосту в Киеве находится неизвестный, который угрожает его взорвать, проводится спецоперация. Об этом пишет «Громадське» со ссылкой на полицию города.
wikimedia.org
Как отмечается, на мосту находится человек, который угрожает взорвать его или открыть стрельбу.
«Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа главка выехали на место», — говорится в сообщении.
Как передаёт Интерфакс, ссылаясь на спикера Нацполиции Украины Ярослава Тракало, мужчина сделал несколько выстрелов, движение транспорта на данном участке перекрыто.
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