«Неизвестный произвёл несколько выстрелов»: что известно об убийстве в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

В Москве был убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Об этом сообщили в Следственном комитете. В МВД отметили, что инцидент произошёл на улице Академика Анохина. По предварительным данным, неизвестный произвёл несколько выстрелов в Эльджаркиева и его брата. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте. Ведутся поиски нападавшего. Между тем СК возбудил уголовное дело по факту убийства.

В субботу, 2 ноября, на западе Москвы произошла стрельба, в результате которой был убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — говорится в заявлении на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На данный момент на месте преступления работают следователи и криминалисты. Второй погибший — брат Эльджаркиева.

Сообщения о стрельбе в российской столице появились около 19:30. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина. Агентство ТАСС также проинформировало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полиция ведёт розыск трёх мужчин.

При этом стрельбу вёл только один из них. Об этом заявил представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

«В Москве введён специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления... Сегодня вечером во дворе дома на улице Анохина неизвестный произвёл несколько выстрелов в двоих мужчин, один из погибших — начальник ЦПЭ Ингушетии, второй — его брат», — передаёт ТАСС слова Титова.

Сообщается, что на месте происшествия находятся начальник Главного управления ГУ МВД по Москве Олег Баранов, и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, а также начальник Главного управления противодействия экстремизму МВД России Олег Ильиных.

Кроме того, источники ТАСС в правоохранительных органах заявили, что убийца, предположительно, использовал пистолет Glock — этот вывод сделан по гильзам и пулям, найденным на месте преступления.

Также появилась информация о том, что убийство могло быть заказным и связанным с профессиональной деятельностью погибшего начальника центра противодействия экстремизму по Ингушетии. На видео, на котором, предположительно, запечатлён момент преступления, видно, как убийца делает несколько выстрелов, в том числе контрольный в голову.

Нападавший скрылся на автомобиле. По информации РИА Новости, речь идёт о чёрном Volkswagen или BMW. ТАСС передавал, что предполагаемый убийца Эльджаркиева бросил автомобиль у станции метро «Университет», однако позднее выяснилось, что обнаруженный автомобиль не имеет отношения к инциденту. Кроме того, агентство со ссылкой на источник отметило, что нападавшие могли уже покинуть Москву.

Не первое покушение

Стоит отметить, что это не первое покушение на Эльджаркиева за нынешний год. Предыдущее нападение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия произошло 12 января. По автомобилю, в котором находился Эльджаркиев, неизвестные открыли огонь из автомата. В тот раз он не пострадал.

Ибрагим Эльджаркиев возглавил центр противодействия экстремизму в Ингушетии в декабре 2016 года, после того, как предыдущий руководитель Тимур Хамхоев был задержан по обвинению в пытках. Позднее суд признает Хамхоева и ещё ряд нескольких сотрудников центра виновными и приговорит к реальным тюремным срокам от шести до десяти лет, а также лишит их званий.

10 октября 2019 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел сегодня ходатайство Хамхоева об условно-досрочном освобождении, но вынес отрицательное решение. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин, передаёт Интерфакс.

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как центр «Э», было образовано в сентябре 2008 года в соответствии с указом президента России (этот пост на тот момент занимал Дмитрий Медведев) о создании Службы по противодействию экстремизму системы МВД России.

Управление является самостоятельным структурным подразделением полиции, входящим в центральный аппарат МВД России. В задачи центра «Э» входит участие в формировании направлений государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также помощь в её реализации.

Кроме того, центр отвечает за организацию взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам борьбы с экстремизмом, координацию работы территориальных органов МВД и оказание им практической помощи по вопросам своей деятельности.