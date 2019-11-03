Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
EurasiaNet: Российских учёных допустят в биолаборатории Пентагона в Армении
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про Н...
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист раз...
1941-й год в воспоминаниях немцев. О. Назаров, И. Шишкин
Главная / В России

«Неизвестный произвёл несколько выстрелов»: что известно об убийстве в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

03 ноября 2019, 03:24  •  29 • В России
В Москве был убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Об этом сообщили в Следственном комитете. В МВД отметили, что инцидент произошёл на улице Академика Анохина. По предварительным данным, неизвестный произвёл несколько выстрелов в Эльджаркиева и его брата. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте. Ведутся поиски нападавшего. Между тем СК возбудил уголовное дело по факту убийства.
 
 

В субботу, 2 ноября, на западе Москвы произошла стрельба, в результате которой был убит начальник Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — говорится в заявлении на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На данный момент на месте преступления работают следователи и криминалисты. Второй погибший — брат Эльджаркиева.

Сообщения о стрельбе в российской столице появились около 19:30. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина. Агентство ТАСС также проинформировало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полиция ведёт розыск трёх мужчин.

При этом стрельбу вёл только один из них. Об этом заявил представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

«В Москве введён специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления... Сегодня вечером во дворе дома на улице Анохина неизвестный произвёл несколько выстрелов в двоих мужчин, один из погибших — начальник ЦПЭ Ингушетии, второй — его брат», — передаёт ТАСС слова Титова.

Сообщается, что на месте происшествия находятся начальник Главного управления ГУ МВД по Москве Олег Баранов, и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, а также начальник Главного управления противодействия экстремизму МВД России Олег Ильиных.

Кроме того, источники ТАСС в правоохранительных органах заявили, что убийца, предположительно, использовал пистолет Glock — этот вывод сделан по гильзам и пулям, найденным на месте преступления.

Также появилась информация о том, что убийство могло быть заказным и связанным с профессиональной деятельностью погибшего начальника центра противодействия экстремизму по Ингушетии. На видео, на котором, предположительно, запечатлён момент преступления, видно, как убийца делает несколько выстрелов, в том числе контрольный в голову.

Нападавший скрылся на автомобиле. По информации РИА Новости, речь идёт о чёрном Volkswagen или BMW. ТАСС передавал, что предполагаемый убийца Эльджаркиева бросил автомобиль у станции метро «Университет», однако позднее выяснилось, что обнаруженный автомобиль не имеет отношения к инциденту. Кроме того, агентство со ссылкой на источник отметило, что нападавшие могли уже покинуть Москву.

Не первое покушение

Стоит отметить, что это не первое покушение на Эльджаркиева за нынешний год. Предыдущее нападение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия произошло 12 января. По автомобилю, в котором находился Эльджаркиев, неизвестные открыли огонь из автомата. В тот раз он не пострадал.

Ибрагим Эльджаркиев возглавил центр противодействия экстремизму в Ингушетии в декабре 2016 года, после того, как предыдущий руководитель Тимур Хамхоев был задержан по обвинению в пытках. Позднее суд признает Хамхоева и ещё ряд нескольких сотрудников центра виновными и приговорит к реальным тюремным срокам от шести до десяти лет, а также лишит их званий.

10 октября 2019 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел сегодня ходатайство Хамхоева об условно-досрочном освобождении, но вынес отрицательное решение. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин, передаёт Интерфакс.

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как центр «Э», было образовано в сентябре 2008 года в соответствии с указом президента России (этот пост на тот момент занимал Дмитрий Медведев) о создании Службы по противодействию экстремизму системы МВД России.

Управление является самостоятельным структурным подразделением полиции, входящим в центральный аппарат МВД России. В задачи центра «Э» входит участие в формировании направлений государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также помощь в её реализации.

Кроме того, центр отвечает за организацию взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам борьбы с экстремизмом, координацию работы территориальных органов МВД и оказание им практической помощи по вопросам своей деятельности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
02 ноября 2019, 12:54
Киевские социологи: население Незалежной не избавилось от тяги к халяве и обвинений России
01 ноября 2019, 20:39
Анатолий Вассерман: У монархии много достоинств, но есть один недостаток - и он очень серьезный
01 ноября 2019, 22:09
Из-за попавшей в двигатель птицы: что известно об экстренной посадке SSJ-100 в Тюмени
01 ноября 2019, 22:09
«Буду общественным помощником»: мама убитой в Саратове девочки рассказала, как планирует уберечь остальных детей
02 ноября 2019, 20:54
Нарастающий поток: по Крымскому мосту за полтора года работы проехало 8 млн машин
02 ноября 2019, 20:54
«Готов умереть прямо у здания прокуратуры»: в Уфе пенсионер объявил голодовку после 60 лет борьбы за своё честное имя
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2019, 03:24
«По-прежнему подвергаются насилию»: МИД России призвал жёстче реагировать на давление...
03 ноября 2019, 00:24
«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
03 ноября 2019, 00:09
«Сохранит свой уклад»: каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских...
03 ноября 2019, 01:39
Захарова назвала "зверьем" осквернивших мемориал маршалу Жукову в Одессе
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
29 октября 2019, 13:09
Научились считать? "Генерал Мороз" сбил спесь с Украины: Новак сообщил о готовности получать русский газ с 2020 года
30 октября 2019, 08:39
Бегство с Украины
01 ноября 2019, 06:09
Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям
30 октября 2019, 23:09
Путин - о разговоре Зеленского с националистами: Верховный главнокомандующий уговаривает людей, отказывающихся подчиняться его приказам
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
28 октября 2019, 07:39
Стратегический разворот: в США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.