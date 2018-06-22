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Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова в Киеве

22 июня 2018, 20:24  •  112 • Украина
Неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве. Об этом сообщают «Вести.Ru».
 
© Pravda Komsomolskaya globallookpress.com
 

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выбегает на сцену с плакатом, выкрикивая оскорбления.

«Дай ему Бог всё-таки прийти в себя», — прокомментировал произошедшее Гребенщиков.

Также отмечается, что мужчину удалось успокоить. Вскоре после инцидента музыканты под аплодисменты продолжили выступление.

Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.

Так, по сведениям ФАН, на выступлении накануне презентации нового альбома группы у Екатерининского сада в Санкт-Петербурге собрались порядка 200 человек.

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