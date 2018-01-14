Неизвестные совершили очередное нападение на здание Россотрудничества в Киеве

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КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Хулиганы повесили замок на вход в здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве, а также наклеили листовки антироссийского содержания. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе посольства РФ на Украине.

"Утром 13 января неизвестные лица заблокировали с помощью цепей и навесного замка вход в здание Центра, а также наклеили листовку с антироссийским содержанием", - проинформировали в дипломатическом представительстве, подчеркнув, что в посольстве "возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении Центра". Дипломаты заявили, что "провокации против Российского центра науки и культуры в Киеве приобрели системный характер", и призвали "украинские власти принять необходимые меры по недопущению противоправных акций".

Российские диппредставительства неоднократно подвергались нападениям на территории Украины. Так, в ночь с 6 на 7 января, здание Россотрудничества в Киеве неизвестные облили краской и обклеили листовками с антироссийским содержанием, после чего также разместили соответствующее видео в Facebook. Группа националистов в ночь на 27 августа 2016 года забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и нанесла на стены свою символику. В июле 2016 года около 30 человек из объединения "Свобода" во главе с депутатом Киевского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание Россотрудничества и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля".

Несмотря на многочисленные инциденты, Национальная полиция Украины не расследует должным образом факты нападений радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, заявили ранее в представительстве РФ. В Россотрудничестве заверили, что неоднократно подавали соответствующие заявления в полицию, когда был нанесен материальных ущерб, "но правоохранительные органы разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших, хотя они не скрываются и оставляют публикации в Facebook с названиями своих организаций.

Борьба с работой Центра на Украине ведется и на уровне государственной власти. Так, в Верховной раде в 2017 году был вновь зарегистрирован законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", на основании которого, в частности, в Киеве и Одессе, работает Российский центр науки и творчества. Такой законопроект вносился представителями президентской политической силы "Блок Петра Порошенко" и ранее - в 2016 году.