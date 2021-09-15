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Неизвестные с Украины расстреляли пограничный столб Белоруссии
15 сентября 2021, 17:10 • 30 • Политика
В результате обстрела поврежден государственный герб Республики
На границе между Украиной и Белоруссией со стороны Незалежной был обстрелян пограничный белорусский знак. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГПК Республики.
Отмечается, что сам обстрел произошел еще в субботу, 11 сентября, на участке Пинского погранотряда "Сварынь".
В Минске считают, что пограничный знак с изображением государственного герба страны поврежден в результате выстрела дробью из охотничьего ружья.
"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", – указали в Пограничном комитете.
Напомним, в мае нынешнего года во время проведения перенесенного из Минска в Ригу чемпионата мира по хоккею мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис собственноручно заменил госсимволику Белоруссии на флагштоке, где были установлены флаги стран-участниц ЧМ. Градоначальник повесил на ее место бчб-полотно.
Накануне же стало известно об обнаружении сотрудниками Службы безопасности Украины в Ровенской области схрона оружием на границе с Белоруссией.
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