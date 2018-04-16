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Неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области
16 апреля 2018, 19:24 • 80 • Украина
В Черниговской области Украины неизвестные пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Черниговской епархии.
«В ночь с 13 на 14 апреля в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом. Были разбиты стёкла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма», — говорится в сообщении.
В ночь на 6 апреля в Киеве был совершён поджог храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.
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