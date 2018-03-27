Неизвестные пытались подорвать людей на военных объектах близ Вашингтона

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На военные объекты близ Вашингтона направили подозрительные посылки, в которых, в том числе содержались взрывоопасные вещества.

На военные объекты в окрестностях Вашингтона были направлены посылки, где, в том числе находились взрывоопасные вещества, сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас посылки исследуют сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Уточняется, что одна из посылок была доставлена в 8:30 по местному времени (15:30 мск накануне). После чего из здания вывели всех людей - инцидент произошел в Университете национальной обороны на базе Форт-Макнейр.

Наличие пороха и продуктов сгорания подтвердил официальный представитель сухопутных войск США Майкл Говард.

- Проведенное рентгеновское исследование указывает на наличие [навигационной системы] GPS и самодельного запала, - добавил спикер.

В результате инцидентов никто не пострадал.