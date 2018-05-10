|
Неизвестные повредили памятник советским воинам в Волынской области
10 мая 2018, 15:24 • 43 • Украина
На Украине неизвестные повредили памятник советским воинам в городе Ковель Волынской области.
РИА Новости
Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.
«Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов», — говорится в сообщении.
По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего, устанавливаются причастные к преступлению.
7 мая сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 мая 2018, 07:39
|
06 мая 2018, 22:09
|
04 мая 2018, 21:24
|
05 мая 2018, 20:09
|
10 мая 2018, 04:09
|
03 мая 2018, 16:09
|
05 мая 2018, 05:39