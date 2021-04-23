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Неизвестные облили кетчупом посольство России в Чехии

23 апреля 2021, 15:10  •  27 • Политика
Фото: Dana Kesnerova/ XinHua/ www.globallookpress.com
Дипломаты не комментируют инцидент
Неизвестные облили здание генерального консульства Российской Федерации в Чехии в ночь на 23 апреля. Инцидент произошел в городе Брно, расположенном на юго-востоке республики.
По словам представителя местных правоохранительных органов, в настоящее время полиция занимается расследованием инцидента. В самом генеральном консульстве пока что не прокомментировали ситуацию с порчей имущества.
"Репортер обнаружил на месте пятна по обеим сторонам стены въездных ворот и на стене рядом с воротами. В консульстве никто не находился. Площадь составляет примерно метр в высоту и пять в ширину", – приводит чешское издание DenikN заявление источника в правоохранительных органах.
По информации издания, подобный случай произошел несколькими днями ранее. Так, в апреле полицейские задержали в Праге семерых человек, которые залили кетчупом российское посольство. Фигуранты объяснили, что таким образом решили осуществить акцию против Москвы. Кетчуп же символизировал кровь жертв взрыва во Врбетице, где в 2014 году сгорел склад с боеприпасами.
Напомним, в инциденте семилетней давности Прага обвиняет российские спецслужбы. Позднее заявления Чехии прокомментировал глава СВР Сергей Нарышкин. По словам директора разведведомства, Прага использует "убогую ложь", с помощью которой власти стремятся к подмене понятий у населения с невысоким интеллектуальным уровнем. Обладающая ограниченным суверенитетом европейская страна, однако, отличилась, так как решила спровоцировать конфликт с Россией. Тем не менее, отметил Нарышкин, в итоге Чехия "получила свое".

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