Неизвестные нарисовали свастику с ошибкой на арт-объекте в Киеве

В центре Киева неизвестные изобразили свастику на арт-объекте в виде большой синей руки, при этом символ начертили с ошибкой.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на журналиста Андрея Пындыка.

Отмечается, что символ был нарисован на тыльной стороне руки, при этом одна из линий рисунка была направлена не в ту сторону.

По данным издания, испорченный арт-объект установлен на месте, где раньше располагался памятник Ленину.

Ранее в Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки».