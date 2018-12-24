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Неизвестные нарисовали свастику с ошибкой на арт-объекте в Киеве
24 декабря 2018, 13:54 • 64 • Украина
В центре Киева неизвестные изобразили свастику на арт-объекте в виде большой синей руки, при этом символ начертили с ошибкой.
© Стрингер РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на журналиста Андрея Пындыка.
Отмечается, что символ был нарисован на тыльной стороне руки, при этом одна из линий рисунка была направлена не в ту сторону.
По данным издания, испорченный арт-объект установлен на месте, где раньше располагался памятник Ленину.
Ранее в Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки».
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