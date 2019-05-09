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Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
09 мая 2019, 17:39 • 126 • Украина
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
© pixabay.com
«Опять с кулаками на журналистов. Это Мария Петручик. Молодая журналистка. Работает на волынском телеканале «Аверс». И она, и её коллеги стали жертвами нападения, когда заинтересовались ресторанным досугом таможенников», — написал он в Facebook.
По его словам, в результате нападения была повреждена телекамера, вырваны удостоверение и телефоны, избиты оператор и водитель.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова.
В апреле глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине. По словам Томиленко, системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.
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