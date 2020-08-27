Неизвестные напали на посольство Ливии в Минске и избили дипломатов

Об инциденте сообщил временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммад Истейта. По его словам, группа из 30 человек рано утром ворвалась в здание и избила дипломатов.

На посольство напали, когда я и ещё один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающегося территорией Ливии. Они не были ливийцами, - пояснил Истейта РИА Новости.

Временный поверенный подчеркнул, что нападавшие были гражданами Белоруссии, которые поддерживают Правительство национального согласия, созданное в 2011 году противниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Силы ПНС противостоят Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, который отказывается признавать легитимность власти Триполи. Истейта добавил, что среди людей, напавших на посольство, присутствовали временный поверенный от ПНС, а также его предшественник и бухгалтер посольства от ПНС.

Дипломат считает, что посланники Правительства национального согласия пытаются выдворить его из посольства и присвоить дипломатическое представительство себе.