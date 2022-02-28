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Неизвестные напали на консульство России в Исландии. Дипломатам угрожают

28 февраля 2022, 19:45  •  176 • Политика
Неизвестные напали на консульство России в Исландии. Дипломатам поступают угрозы в связи с ситуацией на Украине.
Неизвестные люди атаковали консульство России в Исландии. Об этом в понедельник сообщил посол России в Рейкьявике. По его словам, в адрес русских дипломатов поступают угрозы.
Отметим, что Исландия стала не единственной страной, где русские диппредставительства подвергаются нападениям. Ранее аналогичный инцидент произошёл в Варшаве и Дублине. В Польше неизвестные облили краской таблицу над посольством России и обстреляли металлическими шариками окна в здании. А днём ранее вандалы сорвали металлический герб России с посольства и атаковали машину советника-посланника.
В западных странах с прошлой недели продолжаются акции протеста против военной операции России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что операция - это вынужденный шаг. По его словам, ответственность лежит на Западе, который отказался давать России гарантии безопасности, и на киевском режиме.

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