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Неизвестные мстители или мина на пути? На военную колонну США напали в Сирии

04 июля 2020, 03:00  •  28 • В мире
В Сирии было совершено нападение на колонну американских военных. Сообщается, что инцидент произошёл на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Американские военные подверглись нападению в Дейр-эз-Зоре. Как сообщают местные источники, инцидент произошёл на востоке провинции в поселении Сабха.
По одним сведениям, колонна военных натолкнулась на мину возле заправки. По другим источникам, на группу армейцев напали.
Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших пока не приводятся.
При этом, напоминает РИА Новости, за последние три месяца стали регулярно появляться сведения о нападениях неизвестных отрядов в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре.
В результате одной из подобных атак двое американцев пропали без вести. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

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