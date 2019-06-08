Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Единственный из семи: Казахстан затих за день до выборов президента
"Готовности Путина нет": От Зеленского требуют уйти из "Минска&qu...
Сказ о том, как русофоб у русофоба речь украл
Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду
Главная / Украина

Неизвестные избили журналиста в Харькове

08 июня 2019, 19:24  •  22 • Украина
В Харькове неизвестные избили 36-летнего оператора одного из местных телеканалов и забрали у него камеру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
 
РИА Новости
 

«Неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой», — указывается в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.

Ранее неизвестные напали на журналистов телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.

В апреле глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине. По его словам, системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.

  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
07 июня 2019, 20:39
«Пытается получить радикальный электорат»: Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
08 июня 2019, 12:54
Эксперт оценил видеообращение Зеленского к Верховной раде
07 июня 2019, 23:54
Зеленский назвал правильным своё решение о роспуске парламента
08 июня 2019, 13:09
Додон объявил о досрочных выборах, ACUM требует продолжать переговоры
07 июня 2019, 20:39
На Украине завели дело из-за идеи запретить ответный огонь в Донбассе
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-1...
08 июня 2019, 03:24
Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украин...
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает стро...
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевик...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 10:24
Россия предложила навести порядок в Гвинейском заливе, где пираты объявили "охоту" на русских моряков
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
03 июня 2019, 09:39
Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
08 июня 2019, 03:24
Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.