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Неизвестные детали ликвидации в Сирии: "Когда погиб русский генерал, Исам заплакал"
19 октября 2020, 10:25 • 194 • Политика
Военный журналист Евгений Поддубный рассказал неизвестные детали ликвидации в Сирии. По его словам, когда погиб русский генерал, его сирийский коллега Исам Захреддин заплакал.
По словам Поддубного, российский генерал Валерий Асапов и сирийский генерал Исам Захреддин при жизни друг с другом не сильно ладили. Однако когда Асапов погиб, Захреддин достойно почтил память генерала и даже позволил себе слёзы.
А через несколько недель после похорон Асапова погиб и Захреддин. Поддубный напомнил, что благодаря этим двум генералам военным России и Сирии удалось спасти тысячи жизней.
Скриншот:Telegram/Поддубный
Валерий Асапов был старшим в группе российских военных советников, которые помогали правительственным силам САР в борьбе с боевиками. В сентябре 2017 года он получил смертельное ранение при разрыве артиллерийской мины во время сражения за Дейр-эз-Зор. Мина была выпущена террористами точной наводкой по командному пункту, где находился генерал.
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