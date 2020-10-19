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Неизвестные детали ликвидации в Сирии: "Когда погиб русский генерал, Исам заплакал"

19 октября 2020, 10:25  •  194 • Политика
Военный журналист Евгений Поддубный рассказал неизвестные детали ликвидации в Сирии. По его словам, когда погиб русский генерал, его сирийский коллега Исам Захреддин заплакал.
По словам Поддубного, российский генерал Валерий Асапов и сирийский генерал Исам Захреддин при жизни друг с другом не сильно ладили. Однако когда Асапов погиб, Захреддин достойно почтил память генерала и даже позволил себе слёзы.
Когда погиб русский генерал, Исам заплакал. Я не знаю, как он нашёл парадную форму в Дейре, но до вертолёта Валерия Асапова сопровождал сирийский почётный караул, - пишет журналист в Telegram.
А через несколько недель после похорон Асапова погиб и Захреддин. Поддубный напомнил, что благодаря этим двум генералам военным России и Сирии удалось спасти тысячи жизней.
Скриншот:Telegram/Поддубный
Валерий Асапов был старшим в группе российских военных советников, которые помогали правительственным силам САР в борьбе с боевиками. В сентябре 2017 года он получил смертельное ранение при разрыве артиллерийской мины во время сражения за Дейр-эз-Зор. Мина была выпущена террористами точной наводкой по командному пункту, где находился генерал.

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