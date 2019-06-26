Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

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Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области. Об это рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

РИА Новости

«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», — написал он в Facebook. По его словам, шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Ранее Порошенко сообщил, что его партия «Европейская солидарность» идёт на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы «защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы».

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