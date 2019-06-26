Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать росс...
"Никакого перемирия не будет!": Шахназаров о ЗАВЕРШЕНИИ конфликта на У...
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией ...
Иванишвили «продал» Грузию Саакашвили
Главная / Украина

Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями

26 июня 2019, 00:09  •  68 • Украина
Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области. Об это рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
 
РИА Новости
 

«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», — написал он в Facebook.

По его словам, шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

Ранее Порошенко сообщил, что его партия «Европейская солидарность» идёт на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы «защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
25 июня 2019, 11:24
Новое правительство Молдовы пошло в наступление на Приднестровье
25 июня 2019, 17:39
Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата
25 июня 2019, 11:09
Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России
25 июня 2019, 17:39
Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис
25 июня 2019, 17:39
«Начинает сыпаться архитектура санкций»: как Украина отреагировала на возвращение полномочий России в ПАСЕ
26 июня 2019, 00:09
Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2019, 00:24
Российские сенаторы поставили обидный диагноз украинским представителям после демарша...
26 июня 2019, 00:24
"Рот закрой": Геращенко, "прославившаяся" мастер-классом по стоян...
26 июня 2019, 00:09
«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать россиянин...
26 июня 2019, 00:09
«Существенные шаги по поддержке»: пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 ...
26 июня 2019, 00:09
«Жаловалась, что нет таблеток от головы»: в нижегородском СИЗО скончалась мать десяте...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
22 июня 2019, 23:09
Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.