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Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями
26 июня 2019, 00:09 • 68 • Украина
Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области. Об это рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
РИА Новости
«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», — написал он в Facebook.
По его словам, шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.
Ранее Порошенко сообщил, что его партия «Европейская солидарность» идёт на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы «защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы».
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