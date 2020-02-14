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Неизвестная советско-американская битва Второй мировой
14 февраля 2020, 11:09 • 94 • Аналитика
В этот день, …лет назад
Четырнадцатого февраля 1945 года Прага подверглась неожиданной бомбардировке Военно-воздушными силами США. Американцы позднее утверждали: дескать, ошибочка вышла: летели-то бомбить Дрезден, но сбились с курса. В результате атаки на Прагу погибли более 700 человек, ранены почти 1200. Все они были гражданскими лицами.
В ходе Второй мировой такие "ошибки" приводили даже к сражениям между советскими и американскими войсками. 7 ноября 1944 года советские войска в городе Ниш в Югославии, который они заняли три недели назад (!), совершенно неожиданно были атакованы 12 американскими истребителями "Лайтнинг". Погибли 34 наших воина, в том числе генерал-лейтенант Григорий Петрович Котов. Он умер на руках своего адъютанта – родного сына. В воздух поднялись наши "Яки". Советские летчики не собирались устраивать бой с союзниками – лишь хотели остановить американскую вакханалию. Дескать, что ж вы по своим "лупите"?! Но бравые парни из ВВС США и не думали останавливаться – сбили один из наших самолетов. И только тогда советские летчики открыли огонь по американцам. Подбили три "Лайтнинга". Наконец один из наших пилотов вплотную приблизился к американскому ведущему, и тот все-таки разглядел советские опознавательные знаки. И без всяких "sorry" американцы убрались восвояси.
Потом американские дипломаты, конечно, выразили сожаление и извинились за досадный, как они выразились, инцидент. Дескать, американцы летели бомбить отступающих из Греции немцев, но сбились с пути. Советское командование этим объяснениям, естественно, не поверило: где Ниш, а где Греция? И тут же американцы предложили во избежание подобных инцидентов прислать своих офицеров связи в советские штабы…
Неужели они всерьез думали, что наши потерпят у себя "засланного казачка"? Более того, после этой американской инициативы у наших военных закралось обоснованное подозрение, что воздушная атака под Нишем была специально подстроена союзниками (или, на современный лад, "партнерами") с целью внедрить своих шпионов в штабы Красной армии. Советское командование в ответ посоветовало союзникам получше изучить карты (военные, конечно, не игральные) и неукоснительно соблюдать границы зон действий ВВС.
Впрочем, как показывает и современная история, у американских военных "дружественные удары" стали уже неотъемлемой частью их стратегии и тактики. Четверть всех погибших американских солдат в ходе операции "Буря в пустыне" в Ираке стали жертвами огня по своим.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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